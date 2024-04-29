Narenciye bahçesinde iş kazası... 19 yaşındaki işçi yaralandı...

28.04.2024 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Doğancı’da bir narenciye bahçesi içerisinde damlama lastiklerini toplayan Haydar KARAGÖZ (E-19), aynı bahçe içerisinde kullanımındaki traktör ile çapalama işi yapan Yıldıray ULUŞAN ile konuşmak için traktörün yanına gittiği esnada, traktörün arkasında bulunan çalışır durumdaki çapalara çarpması sonucu yaralanmıştır. Olayda yaralanan Haydar KARAGÖZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol ayak bileğinde kırık ve baldırında tendom kesiği teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.