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‘Paradise Papers’ skandalı Kıbrıs’a uzandı!

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‘Paradise Papers’ skandalı Kıbrıs’a uzandı!
Dünyanın en güçlü isimlerini vergi cennetlerindeki yatırımlarıyla ilgili gizli belgeleri ortaya çıkaran Paradise Papers skandalında adı geçen Güney Kıbrıs ile ilgili yetkililer, şirketler ve işletmelerin listesi bugün Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi manşetten verdiği “Paradise Papers’te Kıbrıs Aroması-ICIJ Araştırması Arşivlerinde Kıbrıs’tan İsimler” başlıklı haberinde, konuyu araştıran Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ), “Appleby” avukatlık bürosunun verileriyle, araştırmasının zenginleştiğini, bu veriler içerisinde Güney Kıbrıs’la ilişkili 189 yetkili, 42 off shore şirket ve 232 işletmenin bulunduğunu yazdı.

Gazete, söz konusu listeyi de yayınladı.  

PARADISE BELGELERİ (PARADISE PAPERS) NEDİR?

Paradise Belgeleri veya Cennet Belgeleri (Paradise Papers), Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a sızdırılan offshore yatırımlarla ilgili 13.4 milyon gizli elektronik belgelerdir. Gazete, belgeleri Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu ile paylaştı ve bazı ayrıntılar 5 Kasım 2017'de kamuoyuna açıklandı. Offshore hukuk firması Appleby, kurumsal hizmet sağlayıcıları Estera ile Asiaciti Trust ve 19 vergi bölgesindeki işletme kayıtlarından kaynaklanan belgelerde Kraliçe II. Elizabeth, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı Wilbur Ross dahil 120.000'den fazla kişi ve şirketin adı geçiyor. Boston Consulting Group'a göre, belgelerde yaklaşık 10 trilyon dolardan söz ediliyor.

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