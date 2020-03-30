Pilli: Kolan Hastanesi bugünden itibaren merkez hastane

Ülkemizde koronavirüsün yayılmaması için tüm önlemler alınıyor…

Sağlık Bakanı Ali Pilli iki koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini duyurdu.BRT’ye konuşan Bakan Pilli dün 82 Kovid-19 testinin daha yapıldığını belirterek, 2 yeni pozitif vakaya daha rastlandığını, toplam vaka sayısının 64’e ulaştığını açıkladı. Pilli ayrıca yoğun bakımdaki hasta sayısının 3 olduğunu kaydetti…

Dün itibarıyla bin 103 kişiye test yapıldığını da belirten Bakan Pilli, 34 hastanın tedavisinin devam ettiğini, 29 kişinin taburcu olduğunu, bir kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti…

Bakan Pilli koronavirüsün ülke genelindeki dağılımını da açıkladı.

Ülke genelinde toplam 34 pozitif vakanın tespit edildiğini söyleyen Bakan Pilli Lefkoşa’da 9, İskele Karpaz’da 13, Lapta’da 4, Beyarmudu’nda 3, Girne’de 2 Gazimağusa’da 3 vakanın tespit edildiğini belirtti.

Bakan Pilli sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan “KKTC’de koronavirüsten ikinci ölüm” haberlerine de açıklık getirdi…

Pilli, “Kaybettiğimiz Alman vatandaşı dışında Kovid-19’dan kaybettiğimiz hasta yoktur. Toplamda kovid-19’dan kaybedilen vaka sayısı birdir. Alman hasta ile ilgili çok yanlış haberler yapıldı sosyal medyada. Resmi açıklama yapılmadan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Biz her zaman şeffaf bir şekilde bilgileri açıklarız, açıklamaya da devam edeceğiz” dedi.

Bakan Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Selim Çelik’in, virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarını da yalanladı.

Selim Çelik’in siroz, hipertansiyon ve diyabet hastası olduğunu belirten Bakan Pilli hastanın, Lefkoşa Devlet Hastanesine başvurduktan sonra kendisine 2 ayrı Kovid-19 testi yapıldığını, sonucun negatif çıktığını açıklayarak Selim Çelik’in zatürreden hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında ana binanın tamamen Pandemi Hastanesine dönüştürüldüğünü de dile getirdi…

Merkez hastane olarak Kolan Hastanesi’nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli, “Kolan Hastanesi merkez hastanemiz oldu, aynı zamanda bir koordinasyon merkezi de olacak, hastalar orada muayene olacak, ihtiyaç duyulması halinde Girne Akçiçek, Mağusa Devlet Hastanesi, YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilebilecek” dedi…