  • BIST 88.068
  • Altın 339,143
  • Dolar 6,5008
  • Euro 7,2061
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Pilli: Kolan Hastanesi bugünden itibaren merkez hastane

» »
Pilli: Kolan Hastanesi bugünden itibaren merkez hastane
Pilli: Kolan Hastanesi bugünden itibaren merkez hastane

Ülkemizde koronavirüsün yayılmaması için tüm önlemler alınıyor…

Sağlık Bakanı Ali Pilli iki koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini duyurdu.BRT’ye konuşan Bakan Pilli dün 82 Kovid-19 testinin daha yapıldığını belirterek, 2 yeni pozitif vakaya daha rastlandığını, toplam vaka sayısının 64’e ulaştığını açıkladı. Pilli ayrıca yoğun bakımdaki hasta sayısının 3 olduğunu kaydetti…

Dün itibarıyla bin 103 kişiye test yapıldığını da belirten Bakan Pilli, 34 hastanın tedavisinin devam ettiğini, 29 kişinin taburcu olduğunu,  bir kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti…

Bakan Pilli  koronavirüsün ülke genelindeki dağılımını da açıkladı.

Ülke genelinde toplam 34 pozitif vakanın tespit edildiğini söyleyen Bakan Pilli  Lefkoşa’da  9,  İskele Karpaz’da 13, Lapta’da 4, Beyarmudu’nda 3, Girne’de 2 Gazimağusa’da 3 vakanın tespit edildiğini belirtti.

Bakan Pilli sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan “KKTC’de koronavirüsten ikinci ölüm” haberlerine de açıklık getirdi… 

Pilli, “Kaybettiğimiz Alman vatandaşı dışında Kovid-19’dan kaybettiğimiz hasta yoktur. Toplamda kovid-19’dan kaybedilen vaka sayısı birdir. Alman hasta ile ilgili çok yanlış haberler yapıldı sosyal medyada. Resmi açıklama yapılmadan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Biz her zaman şeffaf bir şekilde bilgileri açıklarız, açıklamaya da devam edeceğiz” dedi.

Bakan Pilli, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitiren Selim Çelik’in, virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddialarını da yalanladı.

Selim Çelik’in siroz, hipertansiyon ve diyabet hastası olduğunu belirten Bakan Pilli hastanın, Lefkoşa Devlet Hastanesine başvurduktan sonra kendisine 2 ayrı Kovid-19 testi yapıldığını, sonucun negatif çıktığını açıklayarak Selim Çelik’in  zatürreden hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Diyaliz ve Onkoloji bölümleri dışında ana binanın tamamen Pandemi Hastanesine dönüştürüldüğünü de dile getirdi…

Merkez hastane olarak Kolan Hastanesi’nin belirlendiğini belirten Bakan Pilli,  “Kolan Hastanesi merkez hastanemiz oldu, aynı zamanda bir koordinasyon merkezi de olacak, hastalar orada muayene olacak, ihtiyaç duyulması halinde Girne Akçiçek, Mağusa Devlet Hastanesi, YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilebilecek” dedi…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pilli: Kolan Hastanesi bugünden itibaren merkez hastane30 Mart 2020 Pazartesi 11:18
  • KTÖS, Dijital Eğitim Portalını Yakında Devreye Koyacağını Açıkladı30 Mart 2020 Pazartesi 11:08
  • Denktaş:Zaman geçiyor ve geç kalıyoruz. Her geçen gün, hükümetin durumunu da zorlaştıracaktır.30 Mart 2020 Pazartesi 11:06
  • Detay Gazetesi 30 Mart 202030 Mart 2020 Pazartesi 10:49
  • 52 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı!30 Mart 2020 Pazartesi 10:09
  • Kumar Oynamak İçin Yasağı İhlal ettiler30 Mart 2020 Pazartesi 10:01
  • Bir Haftada 243 Kişi Kısmi Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etti30 Mart 2020 Pazartesi 09:59
  • Polisler yoğun mesaide! Denetimler tam gaz!30 Mart 2020 Pazartesi 09:57
  • KAMUSEN’den Sağlık Bakanlığı'na 50 Bin Tl Katkı30 Mart 2020 Pazartesi 08:51
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar30 Mart 2020 Pazartesi 08:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti