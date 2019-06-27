Polis denetimleri sürüyor: 8 kişi daha tutuklandı

26 - 27.06.2019 tarihleri saatleri arasında, suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, dördü Lefkoşa’da, ikisi Güzelyurt’da ve biri Girne’de olmak üzere toplam 7 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Yine Lefkoşa’da yapılan denetimlerde, hakkında ihraç emri bulunan bir kişi tespit edilerek tutuklanırken, Girne’de yapılan denetimlerde bir kişinin aracında kanunsuz bıçak ve muşka bulunarak bahse konu şahıs tutuklandı

