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Polisten Önemli Uyarı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Polisten Önemli Uyarı

12 Mart 2023 Pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek “Şampiyon Melekler Takımı Anı Bisiklet Sürüşü” saat 08:30’da, Lefkoşa’da Atatürk Stadyumunda başlayacaktır.

 

Bisiklet Sürüşü Kapsamında Sporcular;

            Lefkoşa’da bulunan Atatürk Stadyumunda başlayacak olup, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolunu kullanarak, Mutluyaka Kavşağından sola dönülerek köy içinden geçilecek ve Gazimağusa-İskele Anayolu kullanılıp İskele (Long Beach) Granel Çemberi’nden geri dönülüp yine Gazimağusa-İskele Anayolu kullanılarak, Gazimağusa Şehir İçinden geçilip Namık Kemal Meydanı takip edilecek ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji önünde bisiklet sürüşü son bulacaktır.    

           

            Bisiklet sürüşü güzergahı boyunca, sporculara polis eskortu eşlik edecek ve geçilecek güzergâhta bulunan tüm kavşaklardaki trafik akışı polis tarafından yönetilecektir.

 

            Belirtilen güzergahı kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

 

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