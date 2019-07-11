Prodromu: Rum polisine konuyu araştırma talimatı verildi

Larnaka’da geçtiğimiz hafta KKTC plakalı bir otobüse yapılan saldırı olayıyla ilgili olarak Rum polisine araştırma talimatı verildiği belirtildi.

Larnaka’da geçtiğimiz hafta KKTC plakalı bir otobüse yapılan saldırı olayıyla ilgili olarak Rum polisine araştırma talimatı verildiği belirtildi.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar aracılığıyla ilettiği Larnaka Havaalanı’nda KKTC plakalı bir otobüse saldırı olayıyla ilgili Rum polisine konuyu araştırma talimatı verildiğini açıkladı.

Prodromu, olayla polise şikayet yapılmadığını, bu nedenle Rum polisinin olayla ilgili bilgi sahibi olamadığını iddia etti.