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Prof. Dr. Fatih Bayraktar, DAÜ’yü EFPSA Kongresi’nde Temsil Etti

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DAÜ Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Bayraktar, Avrupa Psikoloji Öğrenci Birlikleri Federasyonu’nun Antalya’da düzenlediği 38. EFPSA Kongresi’ne katılarak üniversitesini uluslararası düzeyde başarıyla temsil etti
Prof. Dr. Fatih Bayraktar, DAÜ’yü EFPSA Kongresi’nde Temsil Etti

 

DAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. FATİH BAYRAKTAR

38. EFPSA KONGRESİ’NDE DAÜ’YÜ TEMSİL ETTİ

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Bayraktar, Avrupa Psikoloji Öğrenci Birlikleri Federasyonu'nun (EFPSA) davetlisi olarak Antalya'da düzenlenen 38. EFPSA Kongresi’ne katılarak DAÜ’yü temsil etti.

 

Söz konusu kongrede "Pozitif Yanılsamalar: Uyum Sağlayıcı mı Sorunlu mu?" başlıklı bir çalıştay düzenleyen Prof. Dr. Bayraktar, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle çok keyifli ve derinlikli bir çalıştay gerçekleştirdiğini belirtti.

 

Söz konusu çalıştay kapsamında üzerinde durulan konular hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Bayraktar şu ifadelere yer verdi: “Günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kendimize dair, başkalarıyla olan ilişkilerimize dair, yaşantılarımıza dair algılarımızın olumluya meyletmesi diyebileceğimiz pozitif yanılsamaların hangi durumlarda yaşamı kolaylaştırıcı, hangi durumlarda riskli olabileceğini tartıştık. Bilimsel içeriğe ek olarak bir Kıbrıslı Türk akademisyenin Doğu Akdeniz Üniversitesi afiliasyonuyla bir Avrupa kongresine ikinci kez davet edilmesini ayrıca değerli buluyorum."

 

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