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Rauf Raif Denktaş anıt mezarının ilk etabı hayat buluyor

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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı uhdesinde yapılacak olan Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı, Cumhuriyet Parkı Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Tasarımı Projesi ilk etabı hayat buluyor.
Rauf Raif Denktaş anıt mezarının ilk etabı hayat buluyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında imzalanan protokol çevresinde başlatılan çalışma tamamlanarak ihaleye çıkılmış olup, ihaleyi alan Capiton şirketi ile sözleşme imzalandı.
Protokole Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile Capiton Şirketi adına Nejat Hatipoğlu imza koydu.

ATAOĞLU
Düzenlenen imza töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, projenin ilk etabının kısa süre içerisinde başlayacağını ve 4 aylık süre zarfında bitirilmesinin planlandığını belirtti.
Ataoğlu, projenin ilk etabında çevre düzenlemesi, beton zeminlerin  yenilenmesi ve ilavesi, bitkisel peyzaj, sulama sistemi, oturma grupları, kay kay alanı, Rauf Raif Denktaş anı duvarı ve bilgi panolarının yapılacak işler arasında olduğunu kaydederken, projenin ikinci etabında ise elektrik sisteminin yenilenmesi, çocuk oyun alanlarının yapılması ve alanın tellenmesinin yer aldığını ifade etti.
Ataoğlu konuşmasını şöyle sürdürü;
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş için yapılacak olan anıt mezarı projesini hayata geçirdiğimiz için bir yandan bunun mutluluğunu yaşarken, bir yandan da bu projenin elimizde olmayan nedenlerden ötürü gecikmesinden dolayı burukluğunu yaşıyoruz.
Liderimiz Rauf Raif Denktaş’a yakışır bir eser ortaya koymak için Denktaş ailesi başta olmak üzere, hükümetimiz, bakanlığımız, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve görünmeyen bir çok kahraman çalışmaların daha güzel olması için katkı koymuştur. 
Rauf Raif Denktaş, sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm Kıbrıs adasının ve hatta geniş anlamda dünya barışının simgesi olmuş büyük bir devlet adamıydı. 
Denktaş'ın hayatı, mücadelesi ve vizyonu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde daima ilham kaynağı olmuştur. Bugün onun anıt mezarını inşa etmek, sadece bir fiziki yapı değil, aynı zamanda onun ruhunu ve mirasını gelecek nesillere taşımak anlamına geliyor.
Anıt mezarın yapımı sadece bir sembol değildir, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının tarihine ve kimliğine yapılmış bir vurgudur. Bu mezar, gelecek kuşaklara Denktaş'ın mücadelesini ve Kıbrıs Türk halkının geçmişini hatırlatacaktır.
Bu anlamlı ve önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Denktaş'ın anıt mezarı, onun büyük mücadelesini ve Kıbrıs Türk halkının azmiyle dolu tarihini sonsuza kadar yaşatacaktır.” Diye konuştu.

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