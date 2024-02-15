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‘RIVERS IN THE OCEAN’ sergisi Arucad Art Space’te izleyici ile buluşuyor

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Alev Adil ve Aslı Bolayır'ın multimedya çalışmalarından oluşan RIVERS IN THE OCEAN başlıklı sergilerinin ikinci bölümü ARUCAD Art Space Lefkoşa’da 16 Şubat Cuma akşamı 18.00’de izleyici ile buluşuyor.
‘RIVERS IN THE OCEAN’ sergisi Arucad Art Space’te izleyici ile buluşuyor

Alev Adil ve Aslı Bolayır'ın multimedya çalışmalarından oluşan RIVERS IN THE OCEAN başlıklı sergilerinin ikinci bölümü ARUCAD Art Space Lefkoşa’da 16 Şubat Cuma akşamı 18.00’de izleyici ile buluşuyor.

Alev Adil ve Aslı Bolayır'ın multimedya çalışmalarından oluşan RIVERS IN THE OCEAN başlıklı serginin ikinci bölümü Lefkoşa’da ARUCAD Art Space’te açılıyor. Korai Project Space’te eş zamanlı açılan sergide konu edilen temanın iki farklı varyasyonu birbirine paralel, tamamlayıcı çalışmalardan oluşuyor ve bu benzersiz seçki aynı dönemde iki farklı alanda yer alıyor. 

Küratörlüğünü Esra Plümer Bardak’ın üstlendiği serginin birinci bölümünün açılışı, 9 Şubat'ta Korai Project Space'te gerçekleşmiş ve yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Serginin ikinci bölümü ise 16 Şubat Cuma akşamı 18.00’de Lefkoşa'daki ARUCAD Art Space’te açılıyor. Mart ayına kadar gösterimde olacak serginin kapanış etkinliğinde, Art Space Direktörü Oya Silbery'nin editörlüğünde sanatçılar Alev Adil, Aslı Bolayır ve Küratör Esra Plümer Bardak’ın metinlerinin de yer aldığı ve ARUCAD Press tarafından yayınlanacak olan sergi kitabı sunulacak.

 

Küratör Esra Plümer Bardak kaleme aldığı sergi metninde sergiyi şu şekilde anlatıyor:

"RIVERS IN THE OCEAN başlığı, küresel sorunlar ile yerellikler arasındaki karşıtlık ve ayrılmaz bağlantıya oyunbazca göndermede bulunarak, su akıntılarının ontolojik ve metafiziksel yönlerini, insanların çağdaş yaşamla başa çıkma konusundaki yeteneklerini ve yetersizliklerini ele almada bir başlangıç ​​noktası olarak konu ediyor. Burada öne çıkan eserlerin, insan deneyimlerinin temelini oluşturan, yönlendiren ve bazen de yok eden fiziksel/psikolojik, doğal/sentetik ve sistemik yapılarla ilgili olduğunu gözlemleriz.

 

Sergiler, sanatçıların ortak çalışmaları ve Amor Fati [birinin kaderini sevme] deyimi üzerine bireysel düşünceleriyle temellendirilmiştir. Friedrich Nietzsche tarafından tartışılan Amor Fati, kişinin kendi kaderiyle yüzleşme eylemidir.  Alev Adil ve Aslı Bolayır, bu kavramla daha geniş anlamda ilgilenerek, 'kaderimizi kabul etme' eylemini alternatif alanlar ve kimliklerin ortaya çıktığı durum ve deneyimlere değinerek, insanların doğaya karşı yönünü şaşırmış yakınlığını ve yaşamdaki doğal hareketleri, akımları ve değişimleri, kader etrafındaki anlatılarla ilişkilendirir."

 

RIVERS IN THE OCEAN başlıklı serginin açılışı, 16 Şubat Cuma akşamı, 18:00-21:00 saatleri arasında ARUCAD Art Space’te sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek.           

 

ARUCAD Art Space

Sergi tarihleri: 17 Şubat - 11 Mart 2024

Müftü Raci Efendi Sokak, 99010, Lefkoşa

Pazartesi - Cuma günleri 08:30-17:30, Cumartesi günleri 08:30-13:30 açık olacaktır.

artspace@arucad.edu.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Korai Project Space

Sergi tarihleri: 10 Şubat - 3 Mart 2024

6-8 Adamantiou Korai Caddesi, 1016, Lefkoşa

Çarşamba günleri 16:00-19:00, Cumartesi günleri 11:00-14:00 saatleri arasında randevu ile açık, randevu için korai.projectspace@gmail.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

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