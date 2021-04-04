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′′ RootAyyildiz ' in hackleme saldırısının adı ′′ Ayşe tatile çıksın ′′ oldu "."

»
′′ RootAyyildiz ' in hackleme saldırısının adı ′′ Ayşe tatile çıksın ′′ oldu "."
′′ RootAyyildiz ' in hackleme saldırısının adı ′′ Ayşe tatile çıksın ′′ oldu "."

′′ RootAyyildiz ' in hackleme saldırısının adı ′′ Ayse tatile çıksın ′′ oldu "."

Saldırı güney Kıbrıs medyalarında konuşulmaya başladı geçen haftalarda savunma bakanlığını hacklemişti ama güney Kıbrıs devleti küçük düşmemek için saldırıları doğruluyor ama başarısız olduklarını söylüyor.

Türk hacker rootayyıldız geçtiğimiz günlerde güney Kıbrıs Savunma Bakanlığını da hacklemişti ve güney Kıbrıs tarafı açıklama yaptı bu yapılan açıklamayı bir saygısızlık olarak gören rootayyıldız güneyKkıbrıs havalimanını da hackledi

İşte hava limanı bilgileri;

Microsoft SQL Server 2008 [*] hermestemppass [*] hermesworkpermit [*] master [*] model [*] msdb [*] prm [*] prm_temp [*] ReportServer$SQL2008 [*] ReportServer$SQL2008TempDB [*] tempdb [*] tmpPRM Database: prm [270 tables] Database: hermesworkpermit [323 tables]

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