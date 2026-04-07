İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çatışma

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çatışma çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, 3 saldırgandan birinin öldürüldüğünü, diğer ikisinin yaralı olarak yakalandığını bildirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili olarak bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, soruşturma başlatıldığını duyururken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de "İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." açıklamasında bulundu. Vali Gül ayrıca olayı "provokasyon kokan bir hareket" diye nitelendirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) de "Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların; sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur" açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da olayla ilgili olarak "Bu hain saldırı, 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' hedefimize olan inancımızı ve kararlılığımızı asla zayıflatamayacaktır." dedi.

İsrail'in İstanbul Konsolosluğu, 7 Ekim 2023'ten bu yana kapalı; konsoloslukta herhangi bir diplomat çalışmıyor. İsrail merkezli Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili, "ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu yakınındaki çatışmaya ilişkin iddiaların İsrail Dışişleri Bakanlığı’nca da araştırdığını" belirtti. Yapılan resmî açıklamalarda "İstanbul Konsolosluğu'nun bulunduğu bina" yerine "Yapı Kredi Plaza" ifadesinin kullanılması dikkat çekti. Çatışmanın sebebi, saldırının İsrail Konsolosluğu'nu hedef alıp almadığı henüz resmen açıklanmadı.

NTV canlı yayınında, şüphelilerin uzun namlulu tüfekler, kamuflaj kıyafetler ve sırt çantaları taşıdığına dikkat çekildi.