Rum Bakanlar Kurulu, İngiliz Okulu yönetimini değiştirdi

Rum Bakanlar Kurulu, okulun normal işleyişini sağlamak ve öğrenci-öğretmen çıkarlarını korumak amacıyla mevcut yönetim kurulunu feshederek yerine yeni isimler atadı.

Rum Bakanlar Kurulu dün aldığı kararla İngiliz Okulu’nun mevcut yönetim kurulunu feshederek yeni yönetim kurulu atadı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu tarafından dün yapılan açıklamada, “okulun normal işleyişinin sağlanması ve öğrenci ile öğretmenlerin çıkarlarının korunması adına yönetim kurulunda değişikliğe gidildiğinin” duyurulduğunu yazdı.

Gazete, yeni Yönetim Kurulu'na Başkan olarak Nikolas Kiriakidis’in atandığını belirtirken üyelerin isimlerini ise şu şekilde sıraladı: "Yorgos Proestos, Maria Elena Siakali Marudia, Konstantinos Pitris, Panayotis Avraamidis, Evagoras Evagoru, Alkis Spiru, Viki Keozukutsukian, Mihalis Pekris ve Hüseyin Ergüven"

Habere göre yeni yönetim kurulunda yer alan isimler, Danışma Kurulu’nun geçtiğimiz yılda mevcut başvuru listesinden yaptığı öneriler dikkate alınarak belirlendi.