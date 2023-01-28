Rum basını: Colin Stewart şahsına atfedilen ifadeleri katiyen reddetti

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, New York’ta düzenlenen brifing çerçevesinde yaptığı açıklamaları reddettiği, bugünkü Rum gazetelerinde de yer verildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs Türk basınına yansıyan Finlandiya delegasyonun New York’ta düzenlediği brifing çerçevesindeki sözleri nedeniyle BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’a yönelik protesto girişimde bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi bahse konu protesto girişiminin, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu tarafından yapıldığını yazdı.

Haberi “Protestonun Ardından Haklı Çıktı” başlığıyla veren gazete Rum Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak Stewart’ın, şahsına atfedilen söylemleri ret ettiğini de belirtti.

Habere göre Dışişleri Bakanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu’nun, Kıbrıs Türk gazetesi “Yenidüzen’”de yer alan iddialar nedeniyle Stewart’a yönelik girişime bulunduğunu ifade etti.

“COLİN STEWART, ŞAHSINA ATFEDİLEN İFADELERİ KATİYEN REDDETTİ”

Yapılan açıklamada “Stewart’ın, gerçekleri yansıtmadığını belirterek şahsına atfedilen ifadeleri katiyen ret ettiği” belirtildi.

Açıklamada, Stewart’ın, gerek kendisinin gerekse Kıbrıs’taki BM misyonunun görev yetkilerini tarafsız ve objektif bir şekilde yerine getirme taahhüdünü Korniliu’ya teyit ettiği” de ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriu ise Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’e yaptığı açıklamada Stewart’ın şahsına atfedilenlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, çarpıtma ürünü olduklarını ve olayların objektif olmayan bir şekilde kaydedildiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Dimitriu ayrıca Stewart’ın, BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev yetkilerine yönelik taahhüdünü de teyit ettiğini belirtti.

BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique ise Rum Haber Ajansı’na (CNA) yaptığı açıklamada Stewart’ın, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve orada bakanlık Genel Müdürü Kornilios Korniliu ile görüştüğünü söyledi.

Siddique, Stewart’ın taraflı olduğuna dair iddiaları ret ederek basında kısa bir süre önce çıkanlara yönelik ortaya çıkan endişeleri giderdiğini belirtti.

Stewart’ın, BM’nin mutlak tarafsızlıkla her iki tarafla çalışmaya devam edeceği taahhüdünde de bulunduğunu ifade eden Siddique, Stewart’in acil bir aile meselesi nedeniyle geçici olarak Kıbrıs dışında olacağını da ifade etti.

PARTİLER

Fileleftheros gazetesi Rum siyasi partilerin Stewart ile ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre DİKO, bu yazılanların doğru olması halinde BM yetkilisi ile alakalı ciddi bir konunun söz konusu olduğunu, eğer değilse de Stewart’ın resmi olarak bu yayını yalanlamasında, gerçeği tesis etmesinde ve Türk propagandasını sergilemesinde fayda bulunduğunu belirtti.

EDEK yaptığı açıklamada Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuyla ilgili görüşlerinden ve Dışişleri Bakanlığı’nın girişimlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EDEK ayrıca Stewart’ın şahsına atfedilen sözlerin çok ciddi olduğunu bu nedenle New York’taki İskandinav ülkeleri önünde tam olarak ne söylediğinin netleşmesini beklediklerini söyledi.

DİPA, Stewart’ın şahsına atfedilen açıklamalara ilişkin endişesini dile getirerek Stewart’ın kamuoyuna izahat da bulunması gerektiğini ifade etti.

ELAM ise açıklamasında fayda getirmeyen ödün politikasının terk edilmesi ve yasal haklarında talepkâr olmaları gerekliğinden bahsetti.

DİĞER BAŞLIKLAR

Habere ilişkin diğer gazete başlıkları şöyle yer aldı:

Politis: “Yalanlama Ancak Endişe”

Alithia: “Dışişleri Bakanlığı’na Çağrıldıktan Sonra-Stewart Kendisine Atfedilenleri Katiyen Yalanladı”

Haravgi: “Stewart Kendisine Atfedilenleri Yalanladı”