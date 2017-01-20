Rum eski KKTC’yi bulacağını sanmasın !..

Biz Venedik Devrinden kalma dikili taş altında tavla oynarken, uluslararası güçler 5-6 hamle sonrasının da hesaplandığı satranç oynuyor. Kıbrıs’ı da içerisine alan Ortadoğu’da yeni bir şekillenmeye adım adım gidildiği çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Perdenin ön tarafına baktığımız zaman bu yeni şekillenmeyi ABD ve Rusya’nın birlikte yaptığını, İran ile Türkiye’nin de yardımcı aktörler olarak bu şekillenmenin içerisinde olduğunu sanırız.

Aslında göz ardı ettiğimiz bir zamanların üzerinde güneş batmayan İmparatorluğu İngiltere’dir. Anne ve babası MI6 Ajanı olan ve kendisi de İngiltere Kraliçesi Elizabet’in randevusuz görüşebileceği 7 kişiden birisi olan Esat’ın eşi Esma Esat’ı, Suriye’nin başına geçirmek için hazırlık yapmasını yabana atmayın.

Dünya’da %40 Altın, %35 Kömür ve % 48 Elmas işletmelerinin, şirketleri vasıtası ile sahibi olan İngiltere, Commonwealth’e üye eski sömürgeleri vasıtası ile eskiden güneş batmayan imparatorluğu yeniden inşa etme hesapları yapıyor.

Başında Prens Charles’ın bulunduğu, Clup of İsles ile borsayı, medyayı, istihbarat birimlerini ve birçok ülkenin ekonomisini idare eden İngiltere, bence eski sömürgelerinin içinde olduğu Commonwealth ile eskiye dönüş hazırlığına başladı.

Dünya arazisinin% 20'sini aşan 29.958.050 km.2’lik altı yerleşim yapılan kıtayı kapsayan. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin oluşturan, satın alma gücüyle ölçülen brüt dünya ürününün% 17'sini temsil eden 10.45 trilyon ABD doları nominal bir gayri safi yurtiçi hasıla üretimi olan Comenwelth ile sanırım bunu yapabilecek güce erişti.

Süveyş kanalının büyümesi, Çin’in Asya’da kurduğu bankaya Türkiye ile birlikte hissedar olan ve Çin ile ticari ilişkileri geliştiren İngiliz’i, Çin’in İpek Yolu’nu canlandırmak istemesinin yanısıra Avrupa’nın içlerine kadar giden demir yolu ile ikinci bir ipek yolu kurarak ticareti hacmini büyültmesi, batmayan uçak gemisine daha çok yaklaştırdı kanaatindeyim.

Bayram değil seyran değilken, baldızın bizi capur cupur öpmesine benzer bir durumda Güney Kıbrıs’ın Brefix’den sonra Brüksel büyükelçiliğini kapatması bence çok anlam ifade ediyor. Brefix ile AB’nin suratının ortasına balyoz gibi bir yumruk indiren ve sonrasında dağıldı dağılacak denilen AB’ye Rum, işte istediğin kemer sıkmayı Brüksel’den başlayarak yapıyorum mesajı verdi. Belki de dağılmaya yüz tutan AB’den, ayrılma sonrasını hesaplar yapmaya başladı.

Roma devrinden kalma Oligarşik Aristokrasi bir idare ile yönetilen ve battı bitti denilen imparatorluğun görünmeyen bir şekilde büyümesi bence devam ediyor. İngiliz dünyada birçok bölgeyi yeniden şekillendirirken, Kıbrıs’ın kuzeyinde vatandaşları tarafından hatırı sayılır bir mal varlığına erişmesi sanırım Commonwealth düşüncesinin de bir ürünüdür.

Kudret Özersay yerinde bir tespit ile AB’den kopan İngiltere ile ticari işbirliğine girebiliriz açıklamasında bulundu. Doğrudur. AB’ye ve onun kurallarına bağlı İngiltere’de artık o kurallar yok. Çin ile ticari ilişki de zaten bunun bir parçasıdır. Bir anlaşma olmaması halinde bir İngiliz Havayolu şirketinin Ercan’a veya Geçitkale Hava Alanına inmesi artık zor olmaktan çıktı.

Commenwealth ülkeleri ile sıkı bir iş birliği içerisine girmesi beklenen İngiltere, hiçbir Kıbrıslı Türkü cezasını çekmesi için ülkesine göndermezken bu prensibi Asil Nadir için neden bozdu dersiniz? Hatta sömürge zamanında topçu alayının talim alanı olan ve bir İngiliz toprağı olan Geçitkale Hava Alanı, neden Asil Nadir’e yeniden kiralandı diye hiç düşündünüz mü?

İngiltere’de Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası dışında birde görünmeyen gizli Prodi Meclisi var. Prodi Meclisi tavsiye kararları alır meclis de bunu uygular. 10 trilyon dolarlık serveti olan bu meclisin başında kraliçe var. Rothcihld ailesinden de bir kişi bu mecliste yer alır. Peki, Prodi Meclisinin perde arkasında Kıbrıs ile ilgili bir karar üretmediğini kim bilebilir ki.

Kısacası anlaşma olmazsa Rum, eski KKTC’yi bundan sonrada göreceğini sanmasın. Şirketleri vasıtası ile Güney’e hakim olan ABD’nin karşısına, Kuzey’e yapacağı yatırımları ile Rusya’nın çıkmayacağını kim garanti edebilir. Veya bölgedeki ticari hacmin büyüdüğünü gören bir İngiltere’nin Commenwalth ile buralarda at oynatmayacağını kim bilebilir.