  • BIST 114.663
  • Altın 291,476
  • Dolar 5,9452
  • Euro 6,6685
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Rum gazeteci Kostas Yennaris hayatını kaybetti

» »
Güney Kıbrıs’ın tanınmış gazetecilerinden Kostas Yennaris’in geçtiğimiz pazar akşamı gece yarısından sonra, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Rum gazeteci Kostas Yennaris hayatını kaybetti

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler,  Kostas Yennaris’in evinde geçirdiği kalp krizi sonucu ölmesi haberine geniş bir şekilde yer verirken Yennaris’in ölümünün de büyük üzüntüye yol açtığını yazdılar.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, Rum Gazeteciler Birliği Başkanı (ESK) başta olmak üzere birçok örgüt Yennaris için taziye mesajı yayımladı.

Gazete Kostas Yennaris’in,  cenaze töreni, 2 Ocak tarihinde saat 14:00’te Güney Lefkoşa’daki “Ay.Konstantinu ve Elenis” Kilisesi’nde gerçekleştirilecek.

Yennaris’in ailesi saat 13:00-14:00 saatleri arasında ise taziyeleri kabul edecek.

Bilindiği üzere Kostas Yennaris, Rum Radyo ve Televizyonu RIK’te de görev yapmış ayrıca çeşitli arşiv çalışmalarına da imza atmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Casus Van” skandalı yeni boyutlar kazanıyor30 Aralık 2019 Pazartesi 16:22
  • Kasulidis: “aklımızı başımıza alalım”29 Aralık 2019 Pazar 19:49
  • Bet Ofisten 8 Bin 500 Euro Çalındı29 Aralık 2019 Pazar 19:47
  • Güneydeki hellim üretiminde kullanılan süt oranlarının değiştirilmesi gündemde28 Aralık 2019 Cumartesi 14:01
  • Akıncı’nın açıklamaları rum basınında28 Aralık 2019 Cumartesi 13:58
  • Kiprianu’dan açıklamalar28 Aralık 2019 Cumartesi 13:55
  • Güney Kıbrıs'taki mahkum sayısı açıklandı28 Aralık 2019 Cumartesi 13:49
  • Baf’ta yaşayan suriyeliler ülkelerindeki savaş durumunu protesto etti27 Aralık 2019 Cuma 12:55
  • Baf’ta kavgaya müdahale eden genç hastanelik oldu27 Aralık 2019 Cuma 12:52
  • Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı Rum-Yunan diplomasi atağı25 Aralık 2019 Çarşamba 15:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti