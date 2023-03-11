Rum İstihbarat Teşkilatın’da görev değişikliği

Rum İstihbarat Teşkilatı’nda mayıs ayında iki görev değişikliğinin olması bekleniyor.

Nikos Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanlığı’na seçilmesiyle başlayan görev değişiklikleri İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) da aralarında bulunduğu hassas birimlerle devam ediyor.

Filelefheros’un “Mayıs Sonuna Kadar KİP’te Değişiklikler… Kiriakos Kuros’un Halefi Aranıyor” başlıklı haberine göre Kiriakos Kuros ile biri RMMO’dan diğeri polisten iki yardımcısının Mayıs ayında değişmesi bekleniyor. Habere göre halen KİP başkanının ve iki yardımcısının yerine atanacak isimler ortada dolaşmaya başladı.

Kiriakos Kuros’un yeri için adı dolaşan kişinin –isim belirtilmemekle birlikte- güvenlik konularında mükemmel olduğu belirtilen emekli bir polis subayı olduğu kaydedildi ancak Hristodulidis’in niyetinin bilinmediğine dikkat çekildi.

Nikos Hristodulidis’in, seçim kampanyası döneminde Ulusal Güvenlik Konseyi kuracağını açıkladığı hatırlatılan haberde, bunu gerçekleştirmesi halinde KİP başkanlığına seçilecek kişinin Konsey’de yer alması gerekeceğinden, güvenlik konularında çok iyi bilgi sahibi olması gerektiğine işaret edildi.

Habere göre KİP başkanı ve yardımcılarının 31 Mayıs 2023’e kadar atanması gerekiyor, yeni başkanla birlikte KİP personelinde de değişiklikler olması bekleniyor.

Kuros KİP başkanlığında bulunduğu dönemde teşkilatın işleyişi yasal çerçeveye oturtuldu ve faaliyetleri, Rum Yönetimi Başkanı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu tarafından atanan üç üyeli komitenin onayına tabi kılındı.

Mevcut komite 27 Şubat 2020’de, KİP’in özel operasyon faaliyetlerinin temel haklar tahtındaki meşruiyetini denetleme yetkisiyle atandı. 27 Şubat’taki atamaya paralel olarak üç üyeli komitenin yetkilerini genişleten “Özel İletişimin Gizliliğinin Korunması Yasası (2020) da yürürlüğe girdi.

Komitenin üç üyesinin isminin gizli tutulduğu ancak ikisinin üniversite öğretim görevlisi, birinin de devlet yetkilisi olduğu kaydedildi.