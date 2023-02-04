Rum Meteoroloji Dairesi tarafından sarı uyarı verildi. Bu gece yarısından yarın saat 16:00’a kadar geçerli olacaktır.
Sezonun ilk yarısında etkilerinin daha yoğun olacağı yağmur ve fırtına kombinasyonunun bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor.
Rum Meteoroloji Dairesi tarafından sarı uyarı verildi. Bu gece yarısından yarın saat 16:00’a kadar geçerli olacaktır.
Sezonun ilk yarısında etkilerinin daha yoğun olacağı yağmur ve fırtına kombinasyonunun bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor.
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