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Rum Meteoroloji Dairesi tarafından sarı uyarı verildi.

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Rum Meteoroloji Dairesi tarafından sarı uyarı verildi.
Rum Meteoroloji Dairesi tarafından sarı uyarı verildi.

Rum Meteoroloji Dairesi tarafından sarı uyarı verildi. Bu gece yarısından yarın saat 16:00’a kadar geçerli olacaktır.

Sezonun ilk yarısında etkilerinin daha yoğun olacağı yağmur ve fırtına kombinasyonunun bölgeyi etkisi altına alması bekleniyor.

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