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Rum Meteoroloji Dairesi’nden ‘sarı uyarı’

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Rum Meteoroloji Dairesi’nden ‘sarı uyarı’
Rum Meteoroloji Dairesi’nden ‘sarı uyarı’

Rum Meteoroloji Dairesi, gün içerisinde hissedilecek aşırı sıcaklarla ilgili olarak sarı uyarı yaptı.

Sıcaklık 12.00-17.00 saatler arasında 41 dereceyi bulacak.

YURT İÇİNDE DURUM: SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜSTÜNDE

Öte yandan Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre KKTC genelinin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken sıcaklıklar kıyı şeridinde 31-34 derece, iç kesimlerde ise 38-40 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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