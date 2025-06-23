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Rum Milli Güvenlik Konseyi sürekli toplantı halinde

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ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından bölgede gerilim artarken, Rum Milli Güvenlik Konseyi’nin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında sürekli toplandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.
Rum Milli Güvenlik Konseyi sürekli toplantı halinde

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs’ın “askeri harekat üssü olmasının söz konusu olmadığını” öne sürdü ancak, “ister sivillere yönelik hizmetle ilgili olsun, ister askeri amaçlı, talep geldikçe üzerlerine düşen sorumluluğu aldıklarını” açıkladı.

Fileleftheros’a göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Rum “Milli Güvenlik Konseyi”nin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis başkanlığında sürekli toplantı halinde olduğunu, “ortakları” ile sürekli temas halinde bulunduğunu ve bölgesel gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Letimbiotis, Rum yönetiminin, AB üyesi ve komşu devletlerle iyi ilişkilere sahip bölge ülkesi olarak, üzerine düşen rolü oynamaya devam ettiğini belirterek “Ülkemiz, tutarlılık ve operasyonel hazırlık durumu içerisinde, insan hayatını koruma ve insani nitelikli misyonları kolaylaştırmaya dönük her talebe cevap veriyor” dedi.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas da “Kıbrıs’ın savaş harekat üssü olması söz konusu değildir. Açık ve net. Bunu ortaklarımız da, dostlarımız da çok iyi biliyor. Eylemlerimiz meselenin insani ve barışçıl parçasıyla sınırlıdır” şeklinde devam etti.

Uzayan kriz durumunun Rum halkında kaygı ve endişe yarattığını belirten Palmas, “Bu durum devam ettikçe ve bu savaş sürecine yeni oyuncular katıldıkça elbette kaygılar da artıyor. Kıbrıs olarak bütün bunların dışında kalmak zorundayız” ifadesini kullandı.

Üçüncü ülkelerin olası talepleri sorulduğunda “günlük olarak, özellikle üçüncü ülke vatandaşlarına hizmetle” ilgili çeşitli meseleler ortaya çıktığını, kendilerinin de ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Palmas, “Çeşitli ülkelerden ister sivillere yönelik hizmet olsun ,ister askeri amaçlı, elbette barış çerçevesinde, talep geldiği sürece üzerimize düşen sorumluluğu alıyoruz.” dedi.

Palmas, “Konjonktür sebebiyle, bütün bu süreçte güvenlik meseleleri üst düzeydedir.” dedi ve “Kıbrıs’ın askeri harekat üssü olması söz konusu değildir.” sözünü tekrarladı.

Güney Kıbrıs’ta “casusluk ve terör” şüphesiyle yakalanan kişiyle ilgili soruyu yanıtında, “Herkesin (Rum makamları ve halk) iyiliği için bu konuda hiçbir yorum yapmayacağını” söyleyen Palmas, “Bölgedeki bu çatışmaların başladığı ilk günden beridir tetikte olduklarını ve ülke olarak vatandaşlarının güvenliğine özen gösterdiklerini” sözlerine ekledi.

 

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