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Rum öğretmenlerden karma evlilik mağdurlarına destek

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Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenler Hareketi, Kıbrıs vatandaşlığı ve tanınma hakkı için mücadele eden Kıbrıs Türk toplumunun üyelerine sarsılmaz dayanışmasını ve desteğini ifade eden bir açıklama yaptı.
Rum öğretmenlerden karma evlilik mağdurlarına destek

Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenler Hareketi, Kıbrıs vatandaşlığı ve tanınma hakkı için mücadele eden Kıbrıs Türk toplumunun üyelerine sarsılmaz dayanışmasını ve desteğini ifade eden bir açıklama yaptı.

Karma evliliklerden doğan binlerce Kıbrıslı Türk çocuğu, Kıbrıs vatandaşı olarak tanınmadıkları için ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmalarına tepki gösteren Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenler Hareketi, bu durumun sosyal dışlanmaya ve haklarına getirilen kısıtlamalara yol açarak günlük yaşamlarını ve geleceklerini olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

Proodeftiki İlkokul ve Okul Öncesi Öğretmenler Hareketi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler, kökeni veya dili ne olursa olsun, demokrasi, adalet ve insan hakları dahil olmak üzere eşit haklar ve eşit fırsatlar talep eden herkesin yanında duruyoruz. Kıbrıs, tüm Kıbrıslılara aittir ve vatandaşlarımızın yaşama, çalışma ve topluma eşit şekilde katılma haklarını ellerinden alan hiçbir ayrımcılığı kabul etmiyoruz.

Aynı zamanda, Kıbrıs vatandaşı olarak tanınma hakkı için hukuki mücadele veren Eda Hançer Akkor’a desteğimizi ifade ediyoruz. Ayrıca, onun yanında duran sendikalara ve Kıbrıs’ın çocuklarını savunma çabalarından dolayı KTÖS’e teşekkür ediyoruz. Kıbrıslı çocuklar, kendi vatanlarında engellerle ve adaletsizliklerle karşılaşmamalıdır.

Eğitimciler olarak, tüm çocukların haklarını savunma ve eşitlik, iş birliği ve barış içinde bir arada yaşamaya dayalı bir eğitim sistemi oluşturma sorumluluğumuz vardır. Adalet mücadelesi hepimizi ilgilendiren ortak bir meseledir. Barış içinde yaşamayı, karşılıklı anlayışı ve Kıbrıs halkının birliğini teşvik eden her çabanın yanındayız.”

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