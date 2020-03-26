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Sağlık Bakanı Açıkladı: Vaka Sayısı 47

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Sağlık Bakanı Açıkladı: Vaka Sayısı 47
Sağlık Bakanı Açıkladı: Vaka Sayısı 47

Sağlık Bakanı Ali Pilli, halka bakanlıktan yapılan açıklamalara itibar etmesi çağrısında bulundu. Pilli, korona virüsle ilgili vaka sayısının şu an 47 olduğunu da belirtti.

Ali Pilli, BRT’ye yaptığı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına itibar edilmesini rica ediyorum. Dün şüpheli olan bazı vakalar pozitif olarak yansıtılmıştır ve kamu yanıltılmıştır” dedi.

Yeni vakaların bulunup bulunmadığı konusunda Pilli, yeni test sonuçlarının gelmesini beklediklerini,  sonuçlar çıktığı zaman bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

“VAKA SAYISI 47”

Şu ana kadar 582 test yapıldığını, toplam vaka sayısının 47 olduğunu belirten Pilli, karantinada 15 KKTC, 2 Alman, 1 de Türkmen olmak üzere 18 hasta bulunduğunu, 29 kişiyi taburcu ettiklerini; iki Alman’ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti.

Bir otelde görev yapan polis ve çalışanlarla ilgili testlerin sonuçlarında pozitif vaka bulunmadığını, sadece otel çalışanlarıyla ilgili bir testin tekrar yapılmasına karar verdiklerini söyleyen Ali Pilli, sonuç çıkınca kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Yenerenköy ile ilgili bugün bazı medya organlarında çıkan haberlere de atıfta bulunan Pilli, bölgede testler yapılacağını, ardından bakanlık olarak açıklama yapılacağını ifade etti. 

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