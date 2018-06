Vatandaşın sahte banknotlar konusunda dikkatli olması uyarısında bulunan polis, tedavüle sürülen sahte 200 TL’lik banknotların seri numaralarının D 252736815, D 252 736850, D 252 736855, D 252 736851, D 252 736856, D 252736817, C 411840511, C 411848519, C 411881552; sahte 100 TL’lik sahte banknotların seri numaralarının ise C 885532721, C 885 542 731 ve C 885 556 745 olduğunu belirtti.



Açıklamada, A.A.(E-17) ve C.A.(K-33)’nın 22 Haziran’da Lemar isimli iş yerinde, C.A.’nın ise dün Önder AVM’de yapmış olduğu alış verişe karşılık toplamda 3 adet sahte 200 TL’lik banknotla ödeme yaptığı, bahse konu şahısların kalmakta oldukları ikametgahta ve üzerlerinde yapılan aramada 6 adet 200 TL’lik ve 3 adet 100 TL’lik sahte banknot ele geçirildiği kaydedildi.



Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-38) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.