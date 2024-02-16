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Sahte Sigorta Poliçesi ve Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Beyarmudu Kara Sınır Kapısında gerçekleşen operasyonda, sahte sigorta poliçesi taşıyan ve uyuşturucu madde ile para ve kambiyo yasasına aykırı hareket eden bir şahıs tutuklandı. İleri soruşturma devam ediyor.
Sahte Sigorta Poliçesi ve Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Beyarmudu Kara Sınır Kapısında Yakalanan Şahsa Ait Suçlamalar: Sahte Sigorta, Uyuşturucu ve Para Kaçakçılığı

15 Şubat 2024 tarihinde, saat 11:40 sularında, Beyarmudu Kara Sınır Kapısı'nda gerçekleşen olayda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçiş yapmak isteyen I.M.(E-42) adlı şahsın aracında önemli suçlamalarla karşı karşıya kaldığı belirlendi.

Yapılan incelemede, I.M.'nin aracına ait olduğu bilinen ve sahte olduğu tespit edilen bir sigorta poliçesini, bilinçli bir şekilde, görevli memura sunarak tedavüle sürdüğü saptandı. Bu eylemi sonrasında tutuklanan şahsın üzerinde yapılan aramalarda, daha da ciddi suçlamalarla karşılaşıldı.

İleri soruşturma kapsamında yapılan aramalarda, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir kâğıt parçası ve sırt çantasında ise 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 25.050 Euro nakit para bulundu. Bu durum, şahsın para ve kambiyo yasalarına aykırı hareket ettiğini göstermektedir.

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