  • BIST 5.229,58
  • Altın 1169.604
  • Dolar 18.99
  • Euro 20.1673
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Şampiyon John Eldridge

» »
CMC Golf Sahasında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası Gerçekleşti.
Şampiyon John Eldridge

CMC Golf Sahasında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası Gerçekleşti. Şampiyon John Eldridge.

 

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 12 Mart Pazar gün geniş bir katılımla gerçekleşen Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası Şampiyonu 41 Puan ile John Eldridge oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada yine 41 Puan (back nine score) ile Rainer Lehmann Net İkincisi olurken, Michael Alfred Jukes ise 40 Puan ile Net üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva’nın Gross Birinciliğini 26 Puan ile John Alexander Murray alırken, turnuvanın diğer özel ödülleri olan Nearest to the Line ödülünü Bob Hodge, Nearest to the Pin Ödülünü Caner Barın ve Longest Drive Ödülünü ise Aydın Türker aldı.

Turnuva sonrası katılımcılara verilen yemek ve ikramların ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Temsilcisi Ali Erdal Osmanlar, yaptığı konuşmada bu yıl ilki gerçekleşen turnuvanın geleneksel hale getirileceğini belirtti ve tüm katılanlara teşekkür edip kazananları kutladı. Konuşmanın ardından, kazananlara ödülleri takdim edildi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Derviş Mişon turnuvası başladı08 Ocak 2023 Pazar 11:06
  • Ralli pilotu Ken Block hayatını kaybetti03 Ocak 2023 Salı 13:16
  • CMC’de 2022 Sezonu Christmas Cracker Golf Turnuvası ile Kapandı21 Aralık 2022 Çarşamba 08:55
  • Minik yüzücülerden büyük başarı19 Aralık 2022 Pazartesi 14:43
  • CMC’de 2 Günlük Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli…16 Aralık 2022 Cuma 18:30
  • CMC’de President’s Putter Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli…06 Aralık 2022 Salı 15:37
  • İş Bankası Sponsorluğunda 2023 Yaş Grupları Satranç Turnuvası Gerçekleşti06 Aralık 2022 Salı 11:10
  • Sporda şiddet ve saldırganlığın pek çok nedeni var!29 Kasım 2022 Salı 14:41
  • CMC Golf Kulübü Monthly Medal Şampiyonu Chris Moores…29 Kasım 2022 Salı 14:39
  • CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Heiner Helmer21 Kasım 2022 Pazartesi 17:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti