CMC Golf Sahasında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası Gerçekleşti. Şampiyon John Eldridge.

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 12 Mart Pazar gün geniş bir katılımla gerçekleşen Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Golf Turnuvası Şampiyonu 41 Puan ile John Eldridge oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada yine 41 Puan (back nine score) ile Rainer Lehmann Net İkincisi olurken, Michael Alfred Jukes ise 40 Puan ile Net üçüncülüğünü elde etti.

Turnuva’nın Gross Birinciliğini 26 Puan ile John Alexander Murray alırken, turnuvanın diğer özel ödülleri olan Nearest to the Line ödülünü Bob Hodge, Nearest to the Pin Ödülünü Caner Barın ve Longest Drive Ödülünü ise Aydın Türker aldı.

Turnuva sonrası katılımcılara verilen yemek ve ikramların ardından Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Temsilcisi Ali Erdal Osmanlar, yaptığı konuşmada bu yıl ilki gerçekleşen turnuvanın geleneksel hale getirileceğini belirtti ve tüm katılanlara teşekkür edip kazananları kutladı. Konuşmanın ardından, kazananlara ödülleri takdim edildi.