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Sennaroğlu: "UBP Milletvekili bir zat karşıma aday çıkaracakmış"

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Sennaroğlu: "UBP Milletvekili bir zat karşıma aday çıkaracakmış"
Sennaroğlu: "UBP Milletvekili bir zat karşıma aday çıkaracakmış"

Haziran ayında yapılacak yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlilik artıyor.

Ana Muhalefet UBP'de ise sular bir türlü durulmuyor.

UBP'de hemen hemen her yerde bağımsız adaylar adaylıklarını açıklıyor.

UBP'de bunlar yaşanırken UBP'li Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu çok sert açıklamalar yaptı.

Sennaroğlu açıklamasında UBP'li bir milletvekili'nin kendisine karşı bağımsız aday çıkarmak için ant içtiğini iddia etti ve UBP yetkili organlarını göreve çağırdı.

İşte o açıklama;

 

BUGÜN UBP BÜYÜKKONUK MECLİS ÜYESİ ZAT, CTP İSKELE MERKEZİNE GİDİP BENİ DEVİRMEK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPALIM DEMİŞ..!
(İspatı mevcut ..)
1-Üstelik bu işin içinde UBP İskele Milletvekili birininde olduğunu iddia etmiş..
2-O UBP milletvekili Benim gitmem için ant İÇMİŞ karşıma bağımsız aday çıkartacakmışlar ..

MADİ ,Manevi o kişinin yanındaymış o muhterem vekil ..ha üstelik bu vekilde UBP”li...
SADECE ŞUNU SÖYLEYİM 
HODRİ MEYDAN 
UBP BELEDİYE BAŞKANI OLARAK TÜM UBP ORGANLARINI GÖREVE DAVET EDİYORUM..

 

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