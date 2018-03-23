Sennaroğlu: "UBP Milletvekili bir zat karşıma aday çıkaracakmış"

Haziran ayında yapılacak yerel seçimlere doğru siyasal partilerde hareketlilik artıyor.

Ana Muhalefet UBP'de ise sular bir türlü durulmuyor.

UBP'de hemen hemen her yerde bağımsız adaylar adaylıklarını açıklıyor.

UBP'de bunlar yaşanırken UBP'li Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu çok sert açıklamalar yaptı.

Sennaroğlu açıklamasında UBP'li bir milletvekili'nin kendisine karşı bağımsız aday çıkarmak için ant içtiğini iddia etti ve UBP yetkili organlarını göreve çağırdı.

İşte o açıklama;