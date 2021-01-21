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Serenay Sarıkaya ekranlara geri dönüyor

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Serenay Sarıkaya, ATV'nin yeni dizisi Maraşlı'nın kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncunun rekor bir ücret alacağı konuşuluyor.
Serenay Sarıkaya ekranlara geri dönüyor

Başrollerinde Burak Deniz, Saygın Soysal, Alina Boz, Serhat Kılıç ve Rojda Demirer'in rol aldığı ATV'de ekrana getirilen Maraşlı dizisi büyük beğeni topladı. Kısa bir sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Maraşlı dizisi kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor.

Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Maraşlı dizisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur, Maraşlı'nın senaryosunu hareketli tutmak için Serenay Sarıkaya ile anlaştı.

Serenay Sarıkaya, Maraşlı'nın eşine hayat verecek. Rekor ücret teklif edilen Serenay Sarıkaya ile anlaşma yapılmasının ardından yapımcılar dizinin daha da konuşulmasını istiyor.

6 bölüm olarak anlaşma sağlayan Serenay Sarıkaya'nın diziye nasıl bir hikaye katacağı şimdiden merak konusu oldu.

Fi dizisinde rol alan ve Fi dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Sarıkaya, uzun süre televizyonda yer almadı.

Alice Müzikali'nde yer alan Serenay Sarıkaya, tiyatro sahnelerinin pandemi nedeniyle kapanmasıyla da uzun süre çalışmadı.

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