Sermet Nereli'den İskele de adaylık sinyali

Haziran ayında yapılacak yerel yönetim seçimlerine doğru siyaset sahnesinde hareketlilik yaşanıyor.

UBP 26 yerleşim yerinde adaylarını tespit ederken 4’lü koalisyon hükümeti de birçok bölgede ortak adaylar için çalışmalarının sonuna geldi.

İskele’de ne olacak?

İskele Belediye Başkanlığı için UBP 2014 seçimlerine bağımsız aday olarak giren ve sonradan UBP’ye katılan Hasan Sadıkoğlu’nu UBP'den aday gösterme kararı aldı.

İskele Belediyesi eski Başkanı Halil İbrahim Orun’un ise bu kez Haziran ayında yapılması beklenen yerel yönetim seçimlerine bağımsız aday olarak hazırlandığı öğrenildi.

YDP kendi adayı ile…

İskele ilçesinde 7 Ocak seçimlerinde aldığı hayli yüksek oyla dikkat çeken YDP’de ise iki ismin Belediye başkan adaylığı için ismi konuşuluyor. YDP’de konuşulan isimler ise eski İskele Milletvekili Ejder Aslanbaba ile Oktay Güney olduğu öğrenildi.

Sermet Nereli de adaylık sinyali verdi

İskele’de merkez mahallesi muhtarı olan Sermet Nereli ise adaylık sinyali verdi. Nereli, 2014 yılında yapılan İskele Merkez Mahallesi muhtarlık seçimlerini %78 oy alarak açık bir farkla kazanmıştı.

Sermet Nereli’nin adaylık sinyali vermesi İskele’de heyecan yarattığı da öğrenildi.

İskele Merkez Mahallesi muhtarı olan Sermet Nereli sosyal medya hesabından “ Halk isterse neden olmasın” diye bir ileti yayınlaması adaylığa sinyal olarak algılandı.

Koalisyon hükümeti ne yapacak?

4’lü koalisyon hükümetinin aday tespitinde sona yaklaştığı öğrenilirken, çıkarılabilecek ortak adayların birçok belde de başarılı olabileceği siyasi kulislerde konuşuluyor.