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'Sevgilim benimle müzeye gelir misin'

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Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerini sınırsız gezme imkanı sunan müze kart, Sevgililer Günü'ne özel tasarlandı
'Sevgilim benimle müzeye gelir misin'

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerini sınırsız gezme imkanı sunan müze kart, Sevgililer Günü için özel olarak tasarlandı.

Kültür ve sanat meraklılarına, hayatlarına anlam katanlarla tarihte yolculuğa çıkma imkanı veren özel tasarım müze kartta, kırmızı zemin üzerinde iki kalp figürü ile "sevgi dolu keşiflere" notu yer alıyor.

"Sevgilim benimle müzeye gelir misin?" teklifi sunma imkanı veren özel tasarım müze kart, kültür ve sanat meraklılarına tarihin kapılarını açıyor.

Hediye kutusu ve çantasıyla satışa sunulan kartla, 70 lira karşılığında bir sene boyunca müze ve ören yerleri sınırsız ziyaret edilebiliyor.

Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300 müze ve ören yerinin yanı sıra İstanbul Modern Sanat Müzesi, Antalya'daki Kum ve Heykel Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Rezan Has Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi, Baksı ve Satranç gibi özel müzelerde indirim ya da ücretsiz giriş imkanı sağlıyor.

Geleneksel el sanatları (GES) mağazalarında da avantajlar sağlayan müzekart, bazı otel ve transferlerde de indirim hakkı kazandırıyor.

DT biletlerinde yüzde 40 indirim

Devlet Tiyatrolarının (DT) yerleşik sahnelerinde sergilenen oyunlarda da müze kart sahipleri indirimden yararlanıyor.

Müze kartla biletler, DT gişelerinden veya "www.devtiyatro.gov.tr" üzerinden yüzde 40 indirimle satın alınıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü için özel tasarlanan müze kartlar, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri ve Cumhuriyet müzelerinden, İstanbul'da Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kariye, Arkeoloji, Büyük Saray Mozaikleri ile Türk ve İslam Eserleri müzelerinden, Antalya'da Aziz ST. Nicolas, Antalya, Side müzeleri, Myra, Perge, Patara, Simena, Termessos, Olympos ve Aspendos ören yerleri ile Alanya Kalesi'den edinilebiliyor.

Müzekartla sınırsız girilebilecek müze ve ören yerleri ile kartın indirim ve avantaj sağladığı etkinlikler, oteller ve transferlere ait bilgiler, "http://dosim.kulturturizm.gov.tr/" adresinde yer alıyor.

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