  • BIST 93.434
  • Altın 194,210
  • Dolar 4,7193
  • Euro 5,4815
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısına işitme engelliler için işaret dilinde klip yapıldı

»
Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ve Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) işbirliği ile Sıla 4'ün "Garanfil" adlı parçasına işaret dilinde klip çekildi. 
Sıla 4’ün “Garanfil” şarkısına işitme engelliler için işaret dilinde klip yapıldı

Klibin tanıtımı, Perşembe akşamı saat 19.30’da Lefkoşa Bedesten’de yapılacak. 

Klip ve kliple ilgili röportajların yer aldığı DVD de KİKEV yararına satışa sunulacak.  

FOLK-DER’den verilen bilgiye göre, “Efsaneler” adı altında yapılandırılan projede kullanılan “Garanfil” parçasının klip çekimlerinde FOLK-DER ve KİKEV’e üye 5 ile 75 yaş arasında toplam 65 kişi yanında, Sıla 4'ün yaşayan müzisyenleri Ferahzad Gürsoy ve Erdinç Gündüz de yer aldı.

 Üç buçuk ay süren projeyle, işaret dilinin yaygınlaştırılması yanında, Kıbrıs Türk kültürünün özlerinden olan Sıla 4 müziklerinin yeni nesillere taşınması ve ülkedeki kültürel zenginliklerine dikkat çekmek amaçlanıyor. 

KLİP ÇEKİMİ ÖNCESİ İŞARET DİLİ ÖĞRENDİLER 

FOLK-DER’den Özge Yorulmaz ve Umut Öksüz’ün hazırladığı projenin ana medya sponsoru BRTK, klip çekimlerini de üstlendi. Klip çekimleri öncesinde dernek ve vakıf üyesi 65 kişi, KİKEV İşaret Dili Çevirmeni Uzman Ezgi Bertiz'den dört hafta süreyle işaret dili eğitimi aldı. 

FOLK-DER'den yapılan açıklamada projenin gerçekleşmesi için katkıda bulunan BRTK, Temedya, Umay Group, MedAid, Önder ve klasik arabasının çekimlerde kullanılmasına izin veren Salih Zekican ile destek veren herkese teşekkür edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Folk-Der, yarın Londra’da düzenlenecek Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali’ne katılıyor09 Haziran 2018 Cumartesi 19:29
  • Kıbrıs’ı konu alan film afişlerinden oluşan sergi açılıyor04 Haziran 2018 Pazartesi 11:29
  • “Nokta ve Çizgi” sergisi ziyaretçilerini bekliyor02 Haziran 2018 Cumartesi 14:00
  • “Kulaktan Kulağa” Lefkoşa’da sahnelenecek02 Haziran 2018 Cumartesi 13:41
  • LBO’nun “Yaza Merhaba Konserleri” Lefkoşa ve Beylerbeyi’nde verildi02 Haziran 2018 Cumartesi 13:20
  • Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi” açıldı30 Mayıs 2018 Çarşamba 13:52
  • Akıncı ve Eşi, Duo Tandem’in albüm tanıtım konserini izledi27 Mayıs 2018 Pazar 11:49
  • KTÖS koro ve orkestra şöleniyle 12 okuldan 400’ü aşkın öğrenciyi bir araya getirdi27 Mayıs 2018 Pazar 11:16
  • İstanbul Devlet Tiyatrosu sezonu 21 ödülle kapattı25 Mayıs 2018 Cuma 16:00
  • 1. Kıbrıs Bağımsız Kısa Film Festivali ödül töreniyle sona erdi23 Mayıs 2018 Çarşamba 19:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti