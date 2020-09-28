SKANDAL: Kapalı otele "karantina yolcusu" taşıdılar, devlet ödedi!

Pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kontrolünde karantina için yolcu taşımacılığında sahtekarlık ortaya çıktı.

Uçak ve gemilerle gelen yolcuların karantina merkezlerine taşınmasını yürüten bazı otobüs firmalarının sahte evrak düzenleyerek pandemi döneminden devletten para aldığı belirlendi.

2 firmanın faaliyette olmayan ve Pandemi döneminde de hiçbir hizmet vermeyen Simena Hotel’e yolcu taşımışlar gibi fatura düzenleyerek ödeme aldılar.

İlgili şirketlerin yaptıkları seferlerle ilgili listeyi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gönderdiği ortaya çıkarken, bakanlığın bu listeleri onaylayıp Maliye Bakanlığı’na gönderdiği ve bazı ödemelerin de çıkması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Maliye Bakanlığı konuyla ilgili araştırma başlattığı öğrenildi.