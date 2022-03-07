Slovenya Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ı Ziyaret Edecek

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, salı günü Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’un 8 Mart Salı günü Güney Kıbrıs’a giderek resmi temaslarda bulunacağını yazdılar.

Habere göre Pahor, ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşecek ve görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve AB’nin küçük ülkelerinin üstlenebilecekleri roller ele alınacak.

Anastasiadis’in Pahor’la görüşmesinde, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) adı altında gündeme getirdiği öneriler ve Türkiye’nin bölgedeki sözde “kışkırtıcı eylemleri” hakkında Pahor’u bilgilendirmesinin de beklendiği ifade edildi.

Gazete ayrıca, Anastasiadis’in 10-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Konseyi gayrı resmi toplantısına katılmak üzere Fransa’ya gideceği belirtildi.