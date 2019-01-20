Son ankette boykotçular %41,5. Barajı ise 2 veya 3 parti geçebilecek! İşte sonuçlar...

CMIRS’in Aralık 2018 anketine göre, vatandaşların yüzde 41.5’i olası bir seçimde sandığa gitmeyeceğini belirtirken yüzde 16.78’lik kesim de ‘kararsız’ olduğunu söyledi. Kayıp yüzde 58.28’lik oy oranı, aslında siyasilere bir tepki
Kıbrıs Gazetesi'nin haberine göre, Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), Aralık 2018 anketinde de katılımcılara, “Önümüzdeki pazar günü genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusu yöneltti.
İşte sonuçlar;
Sandığa gitmeyeceğim %41,5
Kararsız %16,78
UBP %16,78
CTP %10,2
Karma %6,12
HP %2,95
DP %1,59
TDP %1,36
YDP %1,36
TKPYG %0,68
BKP %0,23
Cevap Yok % 9.4
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