SON DAKİKA: 13. Maaş Müjdesi

Vatandaşın merak ile beklediği 13. Maaş haberi geldi.

Kamu Çalışanları, Sosyal Yardım ve Devlet Emeklileri için 13. Maaşlar devlet tarafından ödendi.

13. Maaş haberi ile yeni yıl öncesinde piyasaların canlanması ve ekonomiye yeni bir hareket gelmesi bekleniyor.

Öte yandan özel sektörde de bazı çalışanlar 13. maaş alırken özel sektörü büyük bölümü 13. maaşın ne anlama geldiğini bilmiyor. Konu sosyal medyada bir kez daha gündemin en çok konuşulan konusu arasına girdi.

SERDAR DENKTAŞ AÇIKLAMIŞTI

Maliye Bakanı Denktaş, 13. maaşların 20 Aralık Perşembe günü ödeneceğini açıklamıştı.