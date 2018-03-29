Son Dakika: Büyükkonuk'ta flaş aday

Yaklaşan Yerel seçimlere doğru siyaset sahnesinde hareketlilik artmaya devam ediyor.

Büyükkonuk Belediye Başkanlığına çok güçlü bir isim Metin Gökalp'in bağımsız olarak aday olduğu öğrenildi.

Gökalp'in adaylığı bölgede büyük bir heyecan yarattığı öğrenilirken Gökalp'in özellikle Yedikouk,Kaplıca, Tuzluca ve Büyükkonuk merkezde çok güçlü destek aldığı belirtiliyor.

Metin Gökalp gazetemize yaptığı açıklamada "farklı tabanlardan gelen aday olmam yönündeki talepler üzerine bağımsız aday olarak çalışmalarıma başladım ve devam ediyorum" dedi.

Gökalp'in seçimi büyük bir farkla kazanacağı iddia ediliyor.