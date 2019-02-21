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SON DAKİKA: KKTC'de ve Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

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SON DAKİKA: KKTC'de ve Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
SON DAKİKA: KKTC'de ve Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

 

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyelerinin ankesörlü telefonlardan irtibat kurduğu belirlenen aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün 'mahrem abileri' tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 3 albay, 3 yüzbaşı, 4 üsteğmen, 2 teğmen, 13 astsubay olmak üzere 9'u muvazzaf 16'sı meslekten ihraç ve 5'i emekli 25 asker hakkında yakalama kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de bu sabah eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapmasında 11 şüpheli yakalanırken, 14 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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