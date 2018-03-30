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SON DAKİKAEsentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.

Son Dakika: UBP Vadili örgüt başkanı görevden alındı!

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UBP'de diğer bölgelerde de görevden almalar bekleniyor!Yerel seçimlere doğru ana muhalefet UBP'de her bölgede ortaya çıkan bağımsız adaylar partiyi neredeyse ikiye böldü .
Son Dakika: UBP Vadili örgüt başkanı görevden alındı!

UBP'de diğer bölgelerde de görevden almalar bekleniyor!
Yerel seçimlere doğru ana muhalefet UBP'de her bölgede ortaya çıkan bağımsız adaylar partiyi neredeyse ikiye böldü .

İşte o açıklama;

 

Genel Başkan ilçe Başkan'ını arıyor ve diyor ki;Vadili Örgüt Başkan'ına söyle muhalif tavırlar sergilediği için istifasını versin.Eğer istifa etmezse görevden alınacağını söyle.Ben de ilçe Başkan'ına eğer Vadili Belediye Başkan Adayı ile ilgili mevcutlarla devam kararı değişmezse

VADİLİ'DE TÜM ÜYELERİMİZİN ADAYIMIZI BİZ BELİRLEYELİM ÇAĞRISI GÖRMEZDEN GELİNECEKSE

adaylık başvurumu yapmazdan önce görevimi zaten ilçeye teslim edeceğimi söyledim ve üyelerimizin isteği doğrultusunda son ana kadar UBP içindeki mücadelemizi sürdüreceğimizi iletmiştim.Zira MYK tarafından Akdoğan,İnönü ve Esentepe Belediye Başkan Adayları ile ilgili üretilen karar iki kişinin şikayeti üzerine geri alınmıştı.Ayni durum Bütün üyelerimiz haykırırken,Vadili için de neden sözkonusu olmasın,parti içinde biz mücadelemize devam edeceğiz diye yanıt verdim.

ARDINDAN ÖZGÜRGÜN'NÜN ADAHANIN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA ALDIRDIĞI MYK KARARI.

Ulusal Birlik Partisi Vadili Örgüt Başkan'lığı görevim bu gün itibarı ile sona erdi.Görevde bulunduğum süre boyunca bana yardımcı olan,destek veren, hep yanımda duran;başta Yönetim Kurulum'daki arkadaşlarıma ve tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.Görevimi herzaman TOPLUMSAL DOĞRU için ONURUMLA çalışarak sürdürdüm.Bundan sonra da bu böyle devam edecek.Hiçkimseyi kışkırtmayacağım,aksine bizde istifa ederiz bu karardan sonra diye beni arayan birçok arkadaşım var onlarıda hayır diyerek ikna ediyorum,edeceğim de,çünkü bu partiyi sizden daha fazla düşünüyorum.

BEN ULUSAL BİRLİK PARTİLİYİM HANGİ KARARI ÜRETİRSENİZ ÜRETİN BEN HANCIYIM SİZ YOLCU.

TOPLUMUN İRADESİNİ HİÇE SAYIP PARTİNİN SAHİBİ GİBİ DAVRANANLAR GÜN GELECEK ALDIKLARI KARARLARLA SON BULACAKLAR.

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