Sözüdoğru ve Çakmak Başkan Uluçay’ı Ziyaret Etti

ADA KENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. OYTUN SÖZÜDOĞRU VE MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKAN VEKİLİ SAMİ ÇAKMAK BAŞKAN ULUÇAY’I ZİYARET ETTİ

Ada Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru ve Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Sami Çakmak Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye ile üniversitelerin iş birliğinin hem kentimizde eğitim gören öğrencilerin kenti evi gibi görmesi açısından hem de üniversitenin kente bilgi birikimini aktarması açısından önemli olduğunu ifade etti. Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin birlik ve beraberlikle hem sivil toplum örgütleri hem kurum ve kuruluşlar ile birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü, Ada Kent Üniversitesi ile de aynı iş birliğinin yapılmasına önem verdiğini belirtti.

Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Sami Çakmak ise, Gazimağusa’nın yapılan kanalizasyon çalışmasıyla altyapının elden geçirilip modern bir kent haline gelecek olmasından dolayı memnuniyetini ifade ederek, Başkan Süleyman Uluçay’ı tebrik etti. Güzel hizmetlerin Başkan Uluçay sayesinde artarak devam edeceğine inandığını da söyleyen Çakmak, Başkan Uluçay’ı Ada Kent Üniversitesi’nin 23 Haziran’da yapacağı mezuniyet törenine davet etti.

Rektör Prof. Dr. Oytun Sözüdoğru, üniversite olarak belediye ile iş birliğine her zaman hazır olduklarını bu yöndeki çalışmalara katkı yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyleyerek, Başkan Süleyman Uluçay’a görevinde başarılar diledi.