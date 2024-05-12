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S&P’ye göre 2025’in sonunda dolar 43 lira

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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings’e göre gelecek yılın sonunda dolar 43 lira olacak.
S&P’ye göre 2025’in sonunda dolar 43 lira

S&P, paylaştığı açıklamada Türkiye’nin parasal ve kredi sıkılaştırma önlemlerini sürdürmesi halinde, ekonomik dengesizliklerin çözülebileceğini ve Türk bankaları için ilgili risklerin azalabileceğini kaydetti.

Ekonomim’in aktardığına göre Türkiye’de nominal kredi büyümesinin 2024’te yaklaşık yüzde 40’a gerileyeceğini tahmin etti.

Açıklamada dikkat çeken diğer tespitler şöyle:

*Para, maliye ve gelir politikaları arasındaki daha iyi koordinasyonla birlikte uzun süreli bir parasal sıkılaştırma döneminin ekonominin kademeli olarak yeniden dengelenmesine yardımcı olması bekleniyor.

*Nominal kredi büyümesinin 2024’te yaklaşık yüzde 40’a gerileyeceğini tahmin ediyoruz ki bu da reel anlamda bir daralmaya işaret etmektedir. Enflasyon oranının düşürülmesindeki başarı, Türkiye’nin cari açığını azaltmasına ve MB’deki kullanılabilir döviz rezervlerini kademeli olarak yeniden oluşturmasına yardımcı olacaktır.

*Bize göre, yetkililerin enflasyonu mevcut yüksek seviyeden düşürme çabaları nedeniyle ekonomik risk eğilimi olumluya dönüyor.

*Türkiye’nin ekonomik faaliyetlerinin önümüzdeki iki yıl boyunca yavaşlamasını ve böylece reel GSYH büyümesinin 2022-2023 yıllarında ortalama yüzde 5’ten yüzde 3’e düşmesini bekliyoruz.

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