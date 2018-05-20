Su tankeri yoldan çıkarak 13 metre yükseklikteki yamaç içerisine devrildi

Lefkoşa kuzey çevre yolunda bu sabah meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Haspolat -Taşkent arasında bulunan Lefkoşa kuzey çevre yolunun yakınlardaki isimsiz toprak yol üzerinde, 56 yaşındaki Ömer Bozkurt yönetimindeki 01 PB 420 plakalı su tankeri, dikkatsizlik sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 13 metre derinliğindeki yamaca içerisine devrildi.
Polis Basın subaylığınan verilen bilgiye göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ömer Bozkurt kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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