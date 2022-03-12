Süpermarkette Hırsızlık

15-22.02.2022 tarihleri arasında , Lefkoşa Ortaköy’ de faaliyet gösteren bir süpermarket
içerisinden H.Ö(E-52)’nin toplam değerleri 31,395.70TL olan 76 adet çeşitli ürünleri kasada ödeme yapmadan market dışına çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
2022 yılı Şubat ayı içerisinde, Tepebaşı’nda bir şahsa ait yapımı devam eden bir inşaat
içerisinden, muhtelif seramikler çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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