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Süpermarkette Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Süpermarkette Hırsızlık

 15-22.02.2022 tarihleri arasında , Lefkoşa Ortaköy’ de faaliyet gösteren bir süpermarket

içerisinden H.Ö(E-52)’nin toplam değerleri 31,395.70TL olan 76 adet çeşitli ürünleri kasada ödeme yapmadan market dışına çıkartarak hırsızlık yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

2022 yılı Şubat ayı içerisinde, Tepebaşı’nda bir şahsa ait  yapımı devam eden bir inşaat

içerisinden, muhtelif seramikler çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-29) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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