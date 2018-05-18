Sürücüler dikkat! Gönyeli'de bazı yollar kapatılacak

Gönyeli Belediye Bulvarında Cadde Dönüşüm Projesi çalışmaları nedeniyle, 19 Mayıs 2018, Cumartesi akşam 18.00’den – 20 Mayıs 2018, Pazartesi sabah 06.00’ya kadar Gönyeli – Yenikent / Belediye Bulvarı trafiğe kapalı olacaktır.
Bu süreçte trafik akışı yönlendirme levhaları ile gösterilen alternatif yollardan sağlanacaktır. Herhangi bir araç giriş çıkışı olamayacağından bu bölgede kalan vatandaşların araçlarını Cumartesi 18.00’den önce çalışma alanından dışarıya çıkarmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.
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