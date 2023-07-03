T.C. Merkez Bankası açıkladı: Artık rezerv satılmayacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, artık kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 22 hazirandaki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirmişti.

Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi.

Ekonomim gazetesinin haberine göre, Gaye Erkan birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret etti Önümüzdeki dönem için güçlü TL’ye vurgu yapan Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etti.

Aynı zamanda,, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını kaydetti.

TCMB REZERVLERİNDE TARİHİ ARTIŞ

Öte yandan, geçtiğimiz hafta net uluslararası rezervlerde tarihin en yüksek haftalık artışı gerçekleşti.

Net uluslararası rezervler bir haftada 8,5 milyar dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış 2002 yılında Şubat ayının ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçekleşmişti.

PİYASALARDA SON DURUM

Türk Lirası karşısında rekora doymayan ve bayram tatiline Türk Lirası karşısındaki rekor seviyede yatay seyirde başlayan piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2023 enflasyon verilerini açıklayacağı yeni haftaya da kaldığı yerden başladı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra, TCMB'nin yeterli bulunmayan faiz artırımı kararıyla birlikte zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki acı rekorları tüm hızıyla sürüyor.

Son bir ayda TL’deki değer kaybının hızlanmasıyla Türk Lirası, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı. Ekonomistlere göre dolar/TL kurunun bundan sonra göreceği seviyeyi, yine Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz politikası ve sıkılaşmanın hangi hızda kaydedileceği etkileyecek.

Güne 25,99 TL'den başlayan Dolar 26,07 TL'den, 28,39 TL'den başlayan Euro 28,39 TL'den, 1.920 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.914 Dolar'dan, 1.604 TL'den başlayan Gram altın 1.604 TL'den, 2.639 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.635 TL'den fiyatlanıyor.