  • BIST 5.958,07
  • Altın 1603.013
  • Dolar 26.0646
  • Euro 28.3983
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

T.C. Merkez Bankası açıkladı: Artık rezerv satılmayacak

» »
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, artık kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını açıkladı.
T.C. Merkez Bankası açıkladı: Artık rezerv satılmayacak

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, artık kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 22 hazirandaki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirmişti.

Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar verdi.

Ekonomim gazetesinin haberine göre, Gaye Erkan birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğuna işaret etti Önümüzdeki dönem için güçlü TL’ye vurgu yapan Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etti.

Aynı zamanda,, döviz kurunu baskılama amaçlı “makro ihtiyati önlemler”in de kademeli olarak kaldırılacağını kaydetti.

 

TCMB REZERVLERİNDE TARİHİ ARTIŞ 

Öte yandan, geçtiğimiz hafta net uluslararası rezervlerde tarihin en yüksek haftalık artışı gerçekleşti.

Net uluslararası rezervler bir haftada 8,5 milyar dolar arttı.

Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış 2002 yılında Şubat ayının ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçekleşmişti.

 

PİYASALARDA SON DURUM

Türk Lirası karşısında rekora doymayan ve bayram tatiline Türk Lirası karşısındaki rekor seviyede yatay seyirde başlayan piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran 2023 enflasyon verilerini açıklayacağı yeni haftaya da kaldığı yerden başladı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra, TCMB'nin yeterli bulunmayan faiz artırımı kararıyla birlikte zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki acı rekorları tüm hızıyla sürüyor.

Son bir ayda TL’deki değer kaybının hızlanmasıyla Türk Lirası, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 30'a yakın değer kaybetti. Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,40 TL'yi, Gram altın da 1.623 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.  Ekonomistlere göre dolar/TL kurunun bundan sonra göreceği seviyeyi, yine Merkez Bankası’nın izleyeceği faiz politikası ve sıkılaşmanın hangi hızda kaydedileceği etkileyecek.

Güne 25,99 TL'den başlayan Dolar 26,07 TL'den, 28,39 TL'den başlayan Euro 28,39 TL'den, 1.920 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.914 Dolar'dan, 1.604 TL'den başlayan Gram altın 1.604 TL'den, 2.639 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.635 TL'den fiyatlanıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kredi kartlarında azami faiz oranı yükseldi23 Haziran 2023 Cuma 11:23
  • Dövizde hareketlilik devam ediyor...Sterlin 32’yi aştı!23 Haziran 2023 Cuma 09:28
  • Dolar ve Euro’da yeni rekor23 Haziran 2023 Cuma 09:00
  • Döviz güne nasıl başladı? 23 Haziran 2023 Cuma23 Haziran 2023 Cuma 08:23
  • Faiz 15'e çıkarıldı ama döviz durmadı.. TL %4 daha değer kaybetti!22 Haziran 2023 Perşembe 16:18
  • Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e çıkardı, Dolar/TL kuru ilk kez 24'ü aştı22 Haziran 2023 Perşembe 15:06
  • Faiz artışından sonra döviz kurlarında yükseliş22 Haziran 2023 Perşembe 14:55
  • Ekonomistler faiz artırımını yeterli bulmadı22 Haziran 2023 Perşembe 14:53
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı.. Keskin değişim...22 Haziran 2023 Perşembe 14:16
  • Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında; ekonomistlerin görüşü ne yönde, nasıl bir karar bekliyorlar?22 Haziran 2023 Perşembe 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti