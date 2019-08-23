T.C. Turizm Bakan'ı kapalı Maraş'ı gezdi... Gazeteciler ise halen bekliyor...

Havadan ve karadan Maraş’ı gezen Türkiye Turizm Bakanı Ersoy, KKTC’nin atacağı her türlü adıma destek vereceklerini söyledi

TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapalı Maraş'ta envanter çalışmasını tamamladıktan sonra teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "KKTC mülkiyet envanter çalışmasını tamamladıktan sonra Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazırız" dedi.

Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs'a destek mesajı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı.

KKTC’nin mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından Turizm ve Çevre Bakanlığı’nca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC'ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan gezen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi.

Bakan Ersoy'a incelemelerine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik etti ve bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

İHA’nın haberine göre, Ersoy, Maraş'ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemelerinin ardından dün geç saatlerde Türkiye’ye hareket etti.