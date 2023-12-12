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T-Rex’in son yemeği: İki yavru dinozor

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Bilim insanları 75 milyon yıllık T-Rex’in son yemeğini ortaya çıkardı: iki yavru dinozor.
T-Rex’in son yemeği: İki yavru dinozor

Araştırmacılar, 2009’da Kanada’da bulunan dinozor fosilinde ilginç bir keşfe imza attı.

BBC’nin haberine göre araştırmacılar, T-Rex’in kendisinden daha küçük iki dinozoru (T-Rex’in kuzeni ve daha küçük bir tür Gorgosaurus) yediğini ortaya çıkardı.

Fosil bulunduğunda T-Rex’in diğer dinozorları yediği hemen anlaşılmamıştı. Kayaya gömülmüş fosilin incelenip durumun ortağa çıkması yıllar sürdü. Araştırmacılar T-Rex fosilini inceledikçe dinozorun içinde ‘başka dinozorlar’ gördü.

Araştırma ekibinin liderlerinden Dr. Therrien, T-Rex’in yediği dinozorların bir yaşından küçük olduğunu kaydetti.

Calgary Üniversitesi’nden Dr. Darla Zelenitsky ise “Bu olay T-Rex’lerin büyüdükçe beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğine dair önemli bir kanıt. T-Rex’lerin küçük ve genç dinozorları avladığını artık biliyoruz” dedi.

Tyrell Paleontoloji Müzesi’nden Dr. Francois Therrien da yetişkin T-Rex’leri ‘gelişigüzel yiyiciler’ olarak tanımladı.

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