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Tarkan’ın yeni şarkısı Son Durak yayınlandı

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Sanatçı Tarkan'ın yeni şarkısı 'Son Durak' dinleyicilerle buluştu.
Tarkan’ın yeni şarkısı Son Durak yayınlandı

Tarkan ‘Son Durak’ isimli yeni şarkısını tüm dijital müzik platformlarında yayınladı.

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a ait.

SON DURAK’IN SÖZLERİ:

Tükettik biz ne varsa
Kalmadı hiç umut
Güneşli bakan o gözler
Şimdi bulut bulut

Boğazımda bir düğüm
Tutuldu aşk dilimde
Yıkıldı yere bir bir
Koca dağlar içimde

Çok istedim bu bir rüya olsun
Senin için akan sular yine dursun
Ama ne zamanki kalbime sordum
‘Yok, geri dönüşü yok’ dedi
‘Bu ayrılık kaderde yazılı’ dedi

Sana ‘Kal’ diyemiyorum
‘Gitme’ diyemiyorum
Son durak bu biliyorum
Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi
Atmıyor eskisi gibi
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor bir daha

Bir çiçek gibi narin
İhmale gelmez aşk
Zaman denen hain
Ayırdı yolumuzu, bak

Çok üzülüyorum inan
Belli etmesem de
Sessizce gözyaşlarım
Akar durur içime

Çok istedim bu bir rüya olsun
Senin için akan sular yine dursun
Ama ne zamanki kalbime sordum
‘Yok, geri dönüşü yok’ dedi
‘Bu ayrılık kaderde yazılı’ dedi

Sana ‘Kal’ diyemiyorum
‘Gitme’ diyemiyorum
Son durak bu biliyorum
Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi
Atmıyor eskisi gibi
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor, bi’ daha

Sana ‘Kal’ diyemiyorum
‘Gitme’ diyemiyorum
Son durak bu biliyorum
Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi
Atmıyor eskisi gibi
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor bir daha

Son durak bu biliyorum
Geldik yolun sonuna
Söndü mü aşk ateşi
Külü alev almıyor bir daha

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