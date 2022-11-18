Tarkan’ın yeni şarkısı Son Durak yayınlandı

Tarkan ‘Son Durak’ isimli yeni şarkısını tüm dijital müzik platformlarında yayınladı.

Yapımcılığını Doğan Music Company’nin üstlendiği yeni şarkının sözleri Tarkan’a ait.

SON DURAK’IN SÖZLERİ:

Tükettik biz ne varsa

Kalmadı hiç umut

Güneşli bakan o gözler

Şimdi bulut bulut

Boğazımda bir düğüm

Tutuldu aşk dilimde

Yıkıldı yere bir bir

Koca dağlar içimde

Çok istedim bu bir rüya olsun

Senin için akan sular yine dursun

Ama ne zamanki kalbime sordum

‘Yok, geri dönüşü yok’ dedi

‘Bu ayrılık kaderde yazılı’ dedi

Sana ‘Kal’ diyemiyorum

‘Gitme’ diyemiyorum

Son durak bu biliyorum

Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi

Atmıyor eskisi gibi

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor bir daha

Bir çiçek gibi narin

İhmale gelmez aşk

Zaman denen hain

Ayırdı yolumuzu, bak

Çok üzülüyorum inan

Belli etmesem de

Sessizce gözyaşlarım

Akar durur içime

Çok istedim bu bir rüya olsun

Senin için akan sular yine dursun

Ama ne zamanki kalbime sordum

‘Yok, geri dönüşü yok’ dedi

‘Bu ayrılık kaderde yazılı’ dedi

Sana ‘Kal’ diyemiyorum

‘Gitme’ diyemiyorum

Son durak bu biliyorum

Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi

Atmıyor eskisi gibi

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor, bi’ daha

Sana ‘Kal’ diyemiyorum

‘Gitme’ diyemiyorum

Son durak bu biliyorum

Geldik yolun sonuna

Kalp kesti mi ümidi

Atmıyor eskisi gibi

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor bir daha

Son durak bu biliyorum

Geldik yolun sonuna

Söndü mü aşk ateşi

Külü alev almıyor bir daha