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Tartıştığı şahsı kalçasından yaraladı

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Gazimağusa’da 4 Nisan tarihinde saat 01.30 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu, R.M.(E-22) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.Ö’yü (E-33) sağ kalça kısmından yaraladı.
Tartıştığı şahsı kalçasından yaraladı

Gazimağusa’da 4 Nisan tarihinde saat 01.30 sıralarında aralarında yaşanan tartışma sonucu, R.M.(E-22) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile H.Ö’yü (E-33) sağ kalça kısmından yaraladı.

H.Ö. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, meselede aranmakta olan R.M. tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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