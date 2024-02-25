  • BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Taşkent Doğa Parkı, bu sabah öldürülen köpek balığının insanlar için zararsız olduğunu açıkladı

» »
Taşkent Doğa Parkı, bu sabah Yedidalga’da, nadir görülen bir tür olan Kum Köpekbalığı’nın (Odontaspis ferox) öldürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Taşkent Doğa Parkı, bu sabah öldürülen köpek balığının insanlar için zararsız olduğunu açıkladı

Taşkent Doğa Parkı, bu sabah Yedidalga’da, nadir görülen bir tür olan Kum Köpekbalığı’nın (Odontaspis ferox) öldürülmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Kum köpekbalıkları insanlar için bir tehdit oluşturan türler arsında yer almıyor. Dahası yüz yılı aşkın süredir ülkemizde tek bir kayıtlı köpekbalığı salıdırısının yaşanmamış olması bu türlerin zararsız olduklarını bir kez daha kanıtlıyor. Ne yazık ki aynı şeyi insanlar için söylemek pek mümkün değil.” ifadeleri kullanıldı.

Tam açıklama şöyle:

“Az önce 1190 Yaban Hayat Destek Hattı’na ulaşan bir ihbar ile Yedidalga’da, nadir görülen bir tür olan Kum Köpekbalığı’nın (Odontaspis ferox) ağlara yakalandığını öğrendik. Cansız bir şekilde denizden çıkartılan bu nadir türün, bir “bycatch” yani hedef dışı avcılık kurbanı olduğunu düşünüyoruz. Bu zavallı yaratığın hikayesi, bycatch’ın dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizin de ciddi yaban hayat sorunlarından bir tanesi olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Kum köpekbalıkları insanlar için bir tehdit oluşturan türler arsında yer almıyor. Dahası yüz yılı aşkın süredir ülkemizde tek bir kayıtlı köpekbalığı salıdırısının yaşanmamış olması bu türlerin zararsız olduklarını bir kez daha kanıtlıyor. Ne yazık ki aynı şeyi insanlar için söylemek pek mümkün değil. Denizlerimizi saran ağlar ne yazık ki bunun gibi nadir ve kornmaya muhtaç türlerin de ölümüne neden oluyor.

Kum köpekbalıklarının popülasyon durumu, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN)’nin Kırmızı Listesi içerisinde “Hassas (VU)” kategorisi altında yer alıyor. Söz konusu türün Akdeniz’deki durumun ise “Kritik Tehlikede (CR)” olduğu göz önünde bulundurulduğunda ise bu türlerin korunmaya ne denli muhtaç olduğunun altı bir kez daha çiziliyor. (IUCN Kırmızı Liste:

https://www.iucnredlist.org/species/41876/103433002)

Bu trajedinin çözümü mümkün. Sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerine geçiş, deniz canlılarına dost ekipmanların kullanılması, toplulukların ve özellikle balıkçıların bilinçlendirilmesi, ve yakalanan hedef dışı türlerin düzgün şekilde raporlanması ve izlenmesi ile bycatch’ı önemli ölçüde azaltabiliriz. Hepimizin bu konuda üzerine düşen bir sorumluluk var. Denizlerimiz, korunmayı hak eden zengin bir biyoçeşitlilik barındırıyor. Her dünyamıza dost olmayan, değiştirilmemiş her bir balıkçılık yöntemi, potansiyel bir kurban demektir. Denizlerimizin tehlikeli bir tuzak değil, tüm canlıları için güvenli bir sığınak olmaya devam etmesi için harekete geçmek zorundayız!”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haluk Levent Merit Crystal Cove'u salladı18 Şubat 2024 Pazar 16:27
  • Töre, 2023 Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs finalistlerini kabul etti14 Şubat 2024 Çarşamba 15:58
  • Çocukların aileyle uyuması: Alışkanlık mı, güvende hissetme ihtiyacı mı?09 Şubat 2024 Cuma 18:37
  • Rus kozmonot uzayda 878 gün kalarak rekor kırdı04 Şubat 2024 Pazar 19:38
  • Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Kaçıyorlar' iddiasına yanıt04 Şubat 2024 Pazar 12:03
  • Mesarya Belediyesi İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine ‘Doğum Günü Yemeği’ etkinliği03 Şubat 2024 Cumartesi 17:43
  • Araştırma: Hangi cins ve ne tür köpekler daha uzun yaşıyor?02 Şubat 2024 Cuma 18:01
  • 02 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü01 Şubat 2024 Perşembe 16:38
  • Kavuklu: KKTC’de ekonomimizin omurgasını aile işletmeleri oluşturmaktadır31 Ocak 2024 Çarşamba 23:00
  • Almanya haftada dört gün çalışma sistemine geçiyor31 Ocak 2024 Çarşamba 20:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti