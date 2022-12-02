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Tatar: Başarılı bir şekilde yürütülen diplomatik girişimlerin sonuçlarını topluyoruz

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Tatar: Başarılı bir şekilde yürütülen diplomatik girişimlerin sonuçlarını topluyoruz
Tatar: Başarılı bir şekilde yürütülen diplomatik girişimlerin sonuçlarını topluyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Başarılı ve mahir bir şekilde yürütülen diplomatik girişimlerin sonuçlarını topluyoruz” dedi.

Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 77’nci Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmada dünya ülkelerine, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanıyın’ çağrısında bulunmasıyla Kıbrıs konusunda yeni bir dönem başlarken, KKTC’nin tanınması yönünde uluslararası diplomaside kararlı adımların atılması yoğun bir şekilde gündeme gelmiştir. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu’nun 28 Eylül 2002 tarihli açıklamasında ‘KKTC’yi resmen tanıyın’ çağrısının tekrarlanması ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da aynı çağrıda bulunması, bu yöndeki girişimlere güç vermiştir.” İfadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Başarılı ve mahir bir şekilde yürütülen diplomatik girişimler sonucunda 10 Kasım 2022 tarihinde Kırgızistan’ın Semerkant kentinde gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nin 9’uncu Zirvesi’nde KKTC’nin, Anayasa’da yer alan adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesi, yeni yolda tarihi bir başarı olurken, Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Badara Alieu Joof’un KKTC’yi ziyaret etmesi de büyük yankı yaratmıştır.

Bu gelişmeler sonrasında Rum-Yunan ikilisi KKTC’nin tanınma yolundaki ilerleyişini engelleyebilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunurken, başta AB ve ABD olmak üzere bazı diğer güçler de harekete geçmiştir. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı, Rum-Yunan lobisinin güdümündeki tutumunu muhafaza ederek Rum yanlısı bir tutumla, ‘Kıbrıs’ta Türk işgali’ olduğunu ileri sürerken, gerçekleşmesi mümkün olmayan federal temele dayalı çözümü savunmuş ve bu arada ‘ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kaldırmasından memnuniyet duyduğunu’ da belirtmiştir. Silahlanmaya destek veren böyle bir tutum asla kabul edilemez.  

Her şeyden önce ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi başkanı ile tüm dünya çok iyi bilmelidir ki Kıbrıs’ta var olan işgalci, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti’ni silah zoruyla Rum devletine dönüştüren Rum-Yunan ikilisidir ve bu işgal hâlâ daha devam etmektedir.

KKTC’nin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesini hazmedemeyen Rum-Yunan ikilisi ve destekçilerinin saldırıları devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu’nun dünkü toplantısında alınan kararda KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinden duyulan memnuniyet belirtilirken şöyle denilmiştir;

‘Kıbrıs meselesinde hakikatleri ve hakkaniyeti esas alan çözüm yollarını kapatma gayretleri akamete uğramaya mahkûmdur. Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerinin haklı davasına verilen destek kararlılıkla sürdürülecektir. Diğer uluslararası kuruluşlar ile ülkelerden benzer adımları bekliyoruz.’ 

Bu vesileyle çıktığımız kutsal yolda bu onurlu mücadelemizde, birlikte yürüdüğümüz ve her zaman yanımızda olan, her türlü desteği veren Anavatan Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım ve halkım adına bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.”

 
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