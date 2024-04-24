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Tatar başkanlığında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişiyle ilgili toplantı yapıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişi ve son gelişmelerin ele alındığı üst düzey toplantı yapıldı.
Tatar başkanlığında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işleyişiyle ilgili toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan toplantıya, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu,  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başsavcı Sarper Altıncık, TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi ve üst düzey yetkililer katıldı.

Uluslararası hukukun Kıbrıs konusunda bir iç hukuk yolu olarak tanıdığı ve kurulduğu 17 Mart 2006 tarihinden beridir faaliyetlerini yürüten Taşınmaz Mal Komisyonu'nun  Başkanı Növber Ferit Veçhi, toplantıya katılan yetkililere, Komisyonun çalışmaları ve faaliyetleri hususunda güncel bilgiler verdi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun önemli işlere imza attığını dile getirdi ve müracaatların hızlı bir şekilde değerlendirilip, sonuca ulaştırıldığını belirtti.

2020 yılı sonuna kadar değerlendirilen malların ödenmeye başlıyor olmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkin bir iç hukuk yolu olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaatların artmasını beklediklerini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs konusunda ifade edilen mal mülk sorununun ancak bu yolla çözülebileceğini ifade etti.

 

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