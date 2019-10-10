Tatar: Bu hükümet ezber bozmuştur

UBP- HP koalisyon hükümetinin üyleri bu akşam Güzelyurt’ta. Kabine üyeleri bu akşam bölge halkının sorunlarını birebir kendi ağızlarından dinleyerek sorunlara çözüm arayarak, icraatları hakkında bilgi verip, soruları yanıtlıyor.

“Bu hükümet ezber bozmuştur” Başbakan Ersin Tatar, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’a değindi.

Tatar, harikatın sebebinin Türkiye’nin kendi güvenliği ve bölge istikrarı için olduğuna dikkat çekerek, “Bizler buradan Türk Mehmetçiğine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başarılar diliyoruz. Ancak şuna da değinmek isterim ki bazı makamlar ve bazı siyasi kurumlardan şu ana kadar bu konuyla ilgili hiçbir ses çıkmamıştır. Ama biz UBP- HP koalisyon hükümeti olarak tüm kalbimizle Türkiye’nin yanındayız”dedi.

Konuşmasında daha sonra UBP-HP koalisyon hükümetinin icraatlarını anlatan Başbakan Ersin Tatar, 4 aydır hükümetin icraat yapmak için iş başında olduğunu ve bu sürede birçok sıkıntının aşıldığını söyledi.

Başbakan, bu süre içerisinde Türkiye ile Mali Ekonomik İşbirliği protokolünün imzalandığını ve kaynak akışının başlaması ile de ekonomide hareketlilik meydana geldiğine dikkat çekti.

Başbakan Tatar, bazı tamamlanamayan yolların tamamlanması için ihalelere çıkılması ve piyasaya para akışının başlamasının, bazı sektörlerin teşviklerinin ödenmesinin, ekonomideki sıkıntıların aşılması için olumlu adımlar olduğunu söyledi.

2019 Mali Bütçesinin1.3 milyarlık ciddi bir açıkla sunulduğunu ve kendilerinin böylesi bir açıkla devraldıkları bütçe ile en iyiyi yapmaya çalıştıklarını anlatan Başbakan Tatar, 2020 bütçesinin çok daha az bir açıkla Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacağını ve hedeflerinin 2021-2022 yıllarında denk bütçe oluşturulabilmek olduğunu anlattı.

Konuşmasının sonunda Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan Ersin Tatar, bugünlerde çok önemli hareketlilikler meydana gelmeye başladığını ve bugün Cumhurbaşkanı’nın kendilerine birtakım gelişmeler olacağını söylediğini dile getirdi.

Tatar, “İlk kez biz, hükümet programımıza Kıbrıs sorununun çözümünde federasyonun tek seçenek olmadığını koyduk. Onu buradan anımsatmak isterim. Tüm bunları sizden gelen destekle yapıyoruz” dedi.

Maraş açılımı konusunda da açıklamalarda bulunan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün yaptığı açklama ile KKTC Hükümetinin bu konuda yaptığı açılımın %100 arkasında olduğunu göstermesinden memnuniyet duyduğunu söyledi ve “Bu hükümet ezber bozmuştur” dedi.